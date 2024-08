Vince Vaughn dobio je zvijezdu na Stazi slavnih, a veliku pažnju privukao Mel Gibson: 'Frajer!'

Vince Vaughn (54) u ponedjeljak je dobio zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Kao podršku glumcu stigli su brojni prijatelji i kolege, a među njima veliku pažnju je ukrao Mel Gibson (68).

Na otkrivanju zvijezde kolege Vaughna, Gibson je odjenuo bijelu majicu kratkih rukava, a pogled je skrivao iza sunčanih naočala.

Actor Vince Vaughn unveils his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Brojni njegovi obožavatelji pišu kako nikad bolje nije izgledao, a posebno su oduševljene žene.

- Kakav frajer! Kao vino, što je stariji to je bolji - glasi jedan komentar na društvenim mrežama.