Nedavno otvoren preuređeni i impresivan prostor Lesnine na Kukuljanovu u Rijeci, ove nedjelje postao je kulisa za snimanje novih reklamnih spotova ovog vodećeg lanca trgovine za opremanje doma u Hrvatskoj.

Glavni akteri zabavno - humorističnih skečeva su ovogodišnja nova lica Lesnine - Goran Navojec i Katarina Baban, koji su pod producentskom palicom Vinka Brešana, od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati glumili svakodnevne životne situacije bračnog para, koji, kupujući u Lesnini, nastoji kreirati svoj dom.

Vrijedan ekipa od 30-tak snimatelja, tonaca, tehničara i ostalih, u Rijeku je došla još u petak kako bi već u 6 sati idućeg jutra bili spremni na cjelodnevno snimanje.

- Spotovi su zamišljeni kao mali kratki gegovi na temu bračnog para koji kupuje stvari za svoj dom. E sad, sa svim stereotipovima koje znamo o muškarcima i ženama pokušavamo se malo poigrati s njima i raditi neke humorne diskurse. Jako mi je drago što su za snimanje odabrani upravo ovi glumci, naime s Goranom sam već radio, tj. snimao puno filmova i jednu seriju dok s Katarinom radim prvi, ali sigurno ne zadnji put. To su profesionalci s kojima je stoga puno lakše obaviti posao - zahvalan je Brešan, koji je u Novu godinu "uplovio" u Šibeniku brinući se za sina koji se baš tada razbolio.

U ovu godinu je, dodaje, krenuo radno, baveći se nastavkom snimanja Dnevnika Velikog Perice te pripremom igranog filma Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja.

Dodaje kako je unatoč izazovnoj prošloj godini, koja je cijeli svijet obavila nedaćama pandemije, također puno radio snimajući TV seriju te se, smatra, nema pravo žaliti.

Upitan kako poredi snimanje spotova u odnosu na igrane filmove, kaže da svemu pristupa s jednakim žarom.

- Najsretniji sam kada imam dobar kadar. Igrani film je forma od dva sata, tj. kolodvor sa više kolosijeka, dok je spot jedna mala željeznička stanica sa jednom trasom. No, u jednom i drugom najbitnije je snimiti dobar kadar - kaže dobro raspoloženi redatelj u kratkim pauzama intenzivnog, cjelodnevnog snimanja gdje se broji svaka sekunda.

Ulogu mlade supruge u spotu glumi lijepa Katarina Baban, inače čest gost ovog kraja, tj. Opatije, koju uredno posjećuje već deset godina otkad je prvi put došla u ovaj lijep turistički gradić odigrati predstavu. Upravo je u ovom biseru Jadrana, s dečkom dočekala i Novu godinu koju je započela u opuštenom raspoloženju.

- Kad god mi dođe želja za bijegom po mom guštu, bilo to ljeto ili zima, odem u Opatiju u koju sam zaljubljena. No i Rijeka mi je draga, kao što mi je drago što danas snimamo upravo ovdje, u ovom prekrasnom ambijentu. Iako je snimanje spotova inače dosta naporan i zahtjevan posao jer se scene ponavljaju više puta, do savršenstva, što iziskuje puno vremena i snima se do kasno u noć, kada radite s vrhunskom ekipom ništa nije teško - kaže nasmijana glumica koja iza sebe, unatoč koroni, kaže, ima vrlo uspješnu godinu u kojoj je puno radila u oba posla, kako u glumi tako i na svom modnom brendu Lilith, dizajnirajući odjeću i obuću namijenjenu "ženama koje vjeruju u bajke".

Kako je biti novo live Lesnine otkrio nam je Katarinin kolega Goran Navojec, koji u spotu glumi simpatičnog supruga.

- Kako je biti novo lice tek ćemo vidjeti, ovisno o reakcijama ljudi, ali nadam se da bi svojom pojavom mogao natjerati nekog da razmisli o posjeti nekih od salona. Drago mi je da snimamo u Rijeci, u koju, iako uglavnom poslovno, vrlo rado volim doći, što znaju mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata kao i muzeji. Drago mi je i što ponovo surađujem s Katarinom, s kojom sam već radio u nekim showovima, kao i naravno s Brešanom, divni suradnici - kaže Navojec, koji, kao slobodni umjetnik, kaže, nema neke konkretne planove za ovu godinu.

- Kao slobodni umjetnik, na žalost ili sreću, nemam neke konkretne zacrtane projekte. Sve stvari koje se trebaju dogodit se obično čekaju, ovisno o prolasku scenarija i natječaja, što se uglavnom dosta čeka i kod nas je o tome jako nezahvalno govorit . No super je što planovi postoje pa se nadam da će se neki i ostvariti. Što se tiče korone i poslovanja u njoj, ne volim više pričati o tome. Naime, toliko se o njoj priča ove dvije godine da mislim da je svima već muka. Mogu samo reći da se ja bavim više snimanje nego kazalištem, mi smo prošli lakše, vrlo brzo ustanovili neka pravila, testiranja, maske pa je to neka borba koja je nama puno lakša nego kolegama na daskama. Naravno u lock downu nismo mogli raditi ništa, ali čim se to malo unormalilo odmah su počela snimanja i ne mogu se žaliti - osvrnuo se na svoj rad u zadnje dvije godine Navojec, dodajući kako jako voli radit spotove čije snimanje jest naporno je, ali je, kaže i plaćeno.

Impresivna glumačka ekipa u nedjelju je snimila devet spotova, a riječka Lesnina odabrana je kao jedna od najvećih prostora u Hrvatskoj.

- Svako otvaranje novih prostora Lesnine je uvijek korak naprijed, a ovo u Rijeci je, rekao bih i dva jer je riječ o jednoj od najvećih u Hrvatskoj. Reakcije kupaca su od samog otvorenja odlične, a moram reći da nam odlično funkcionira i web trgovina, pogotovo u ovo vrijeme korone gdje poslovanje prilagođavamo situaciji na sve moguće načine. Unatoč svim izazovima s kojim se suočavamo u ovim zahtjevnim vremenima, s nekim minimalnim korekcijama uspjevamo održati uspješno poslovanje - zaključio direktor marketinga i prodaje Matija Mandić.