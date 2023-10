Vinko Coce nije mogao Janji reći nešto za kraj, pa je pustio suzu

Od prvog dana poznanstva s Vinkom je bilo nezaboravno. Voljeli smo se, svađali, rastajali i mirili. Nikad neću zaboraviti trenutak. On leži u bolnici i kaže: 'Šefe, aj reci in da me puste doma, tebe će poslušat'. Velim ja: 'Ne mogu, Vinko, moraš ostat još koji dan' i krenu mi suze, a on će na to tihim glasom: 'Kad ti plačeš, neću ja nikad odavde', prisjetio se Nenad Ninčević.