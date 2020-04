Više nije miljenica Turske: Niže probleme, karijera joj propada

Gluma je divan, ali i jako težak posao. Morate imati nekoga tko će vas stalno hrabriti, gurati naprijed, kao što ja imam Onura. Bez prave je podrške lako propasti, a psihičke posljedice, vidim to po mnogim kolegama, mogu biti kobne, govorila je Tuba Büyüküstün (37) prije četiri godine.

Čini se da joj se baš sve to sad događa. Tuba je bila najtraženija glumica Turske, jedna od rijetkih koja je producentima postavljala uvjete. Imala je slavu, obitelj, bogatstvo, o životu poput njezina svi su sanjali. Bila je proglašena najpopularnijom glumicom u arapskim zemljama, iza sebe je ostavila Beren Saat, Bergüzar Korel i mnoge druge zvijezde sapunica. New York Times ju je 2010. uvrstio među 100 najseksi žena svijeta. Kad se 2017. razvela od supruga, glumca Onura Saylaka (42), život joj je krenuo strmoglavo nizbrdo. Upustila se u strastvenu vezu s redateljem i producentom Umutom Evirgenom, koji je poznat kao “zločesti dečko”.

Nedavno je turskom bogatašu Aliju Akinu razbio nos. Nakon tog incidenta Tuba je prekinula svaki kontakt s Umutom. Ovih dana čeka se suđenje njezinu bivšem ljubavniku, a Tuba strepi hoće li je pozvati kao svjedokinju. Akin je jedan od najbogatijih ljudi Turske, Evirgen jedan od najpoznatijih. Porječkali su se u restoranu, Umut je lupio Alija, a nakon toga su ga njegovi tjelohranitelji prebili. Akin, pišu mediji, traži da se Evirgen osudi na 20 godina zbog pokušaja ubojstva. U prilog Akinovoj tužbi ide što je 2018. već bio u zatvoru jer je napao fotoreportera dok je slikao njega i Tubu. Tad su se još skrivali od javnosti, a Umut je iz zatvora izašao relativno brzo jer se nagodio s fotoreporterom.

Akinu novac nije potreban i nema govora o nagodbi. Jedino što želi jest Umuta strpati u zatvor. Sve to itekako brine Tubu jer se u svakom novinskom članku oko njih dvojice spominje i njezino ime. A zadnjih godina Tuba je zvijezda žutog tiska. Prije te sage, koja je na svim naslovnicama, danima je punila novinske članke pričom o dadilji koja je maltretirala njezine osmogodišnje blizanke Mayu i Toprak. Glumica je tvrdila da je dadilja vikala na njih. Nije se htjela igrati s njima, nije joj se dalo ni hranu im podgrijati, a navodno mami nisu ništa smjele reći jer im je ova prijetila da će ih istući. Tuba je medijima ispričala kako se jednom iznenada vratila kući i, umjesto da s djevojčicama uči engleski, dadilju je zatekla u jacuzziju.

- Odmah sam joj dala otkaz. Kćeri su mi kasnije ispričale kroz što su sve prošle i otad ne snimam. Pokajala sam se što brigu o njima nisam prepustila majci. Ionako mi je uvijek govorila da nema potrebe plaćati dadilju kad je ona tu - rekla je Tuba.

Dodala je da o angažiranju nove dadilje nema govora, a kad se opet odluči snimati, djevojčice će čuvati njezina majka. No pitanje je kad će Tuba dobiti priliku opet stati pred kamere jer javnost sve manje suosjeća s njom, a gledatelji smatraju da je sama kriva za sve nevolje koje su je snašle.

- Da je bila manje bahata, prgava, zadržala bi brak te i dalje bila miljenica Turske - samo je jedan od komentara koji glumici ne ide u prilog. Društvene mreže bruje o tome kako se od supruga razvela zbog ljubavnika Umuta, no suprug je to demantirao. Ipak, svi ti napisi, glasine, šuškanja… ne sviđaju se ni producentima, pa glumica ima sve manje ponuda. Onu ključnu, koja ju je možda mogla vratiti na tron, odbila je s gnušanjem. Ponudili su joj da igra u novoj seriji, svidio joj se i scenarij, no kad je čula da će joj partner biti Kenan Imirzalıoglu (46), odbila je bez razmišljanja. Smetale su joj optužbe da je konzumirao i dilao drogu, zbog kojih je glumac završio i u pritvoru.

Čini se da je to bila kap koja je prelila čašu strpljenja turskih medija, koji su odmah počeli nabrajati njezine skandale. Rugali su se što baš Tuba dijeli lekcije o moralu jer posljednjih godina, pišu i danas, niže skandal za skandalom. Pa su joj pobrojili da je na snimanju serije “Asi” bila u tajnoj vezi s Muratom Yildrimom (40). Potom da se nagađalo tko je otac njezinih blizanki. Prisjetili su se i da je prije braka bila zaručena sa Samijem Saydanom, a navodno je ljubila i glumca Cansela Elçina dok je izlazila s budućim suprugom Onurom Saylakom.