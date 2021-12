Ova osoba (tako nježna s djetetom na fotografiji) pokušava vas prevariti putem poruka dok se pretvara da je moj asistent. Nemam asistenta, napisao je glumac Goran Višnjić (49) u novoj objavi na Instagram profilu i tako upozorio pratitelje na online prevaru za koju je nedavno saznao.

- Čuvajte se ovog š*pka. Ovo je moj jedan jedini Instagram račun i tako će i ostati. Sve ostalo je prevara. Provjerite ima li račun službenu plavu kvačicu - objasnio je glumac pa dodao:

- Molim vas, ignorirajte ovu osobu ili bilo koga drugoga tko vam kaže da je povezan sa mnom u bilo kojem obliku. Odmah prijavite račun i blokirajte ga.

- Oprostite što moram ovo objaviti, ali dobio sam toliko poruka o povezanost s ovim jadnim spletkarskim parazitom. Pozdrav i samo naprijed - zaključio je Goran.

Glumcu se ispod objave javilo mnoštvo pratitelja koji su ga podržali u razotkrivanju ove online prevare i odmah prijavili i blokirali navedeni račun. Neki od njih bili su među onima kojima je prevarant pokušao poslati poruku i uvjeriti ih da je Goranov asistent.

- I ja sam dobila poruku, ali sam odmah znala da je u pitanju prevara no, pretvarala sam se da ne znam kako bi vidjela što će mi reći. Napisala sam 'O Bože, obožavam njegovu ulogu u seriji 'Uvod u anatomiju', on mi je omiljeni lik'. I ona je dodala, 'o da, on je jako volio glumiti u toj seriji, reći ću mu to'. Nedugo zatim, napisala sam prevarantu 'Ustvari, on je glumio u ER, najboljoj medicinskoj drami koja postoji. Trebala si malo i istražiti prije nego što si se okušala u ovoj prevari' - opisala je obožavateljica Gorana Višnjića svoj razgovor s prevarantom pa dodala da ju je nakon toga taj profil blokirao.

I nekolicina drugih pratitelja napisala je u komentarima da su dobivali poruke od strane nepoznate osobe, a velik dio njih zahvalilo mu se što se javno oglasio kako bi mogli biti na oprezu te prijaviti i blokirati lažni profil.