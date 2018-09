Višnjić: 'Nekoć sam pola sata izgovarao englesku rečenicu...'

Ima dana kad još uvijek ne mogu povjerovati gdje se nalazim. Koliko sam daleko od svog malog grada s velikim srcem i Hrvatske od koje me život doveo. Svaki dan sam zahvalan za ovo nevjerojatno putovanje i sve te predivne ljude u svom životu, rekao je šibenski glumac s američkom adresom, Goran Višnjić. Danas slavi 46. rođendan.

Proslavio se ulogom u hit seriji 'Hitna služba' u ulozi doktora Luke Kovača, za koju kaže da mu je bila najteža za odglumiti. Kako je imao problema s učenjem engleskog jezika, bilo mu je gotovo nemoguće izgovarati silne medicinske pojmove. Na početku karijere u Americi jednu rečenicu na engleskom jeziku izgovarao je punih pola sata.

Foto: Promo

- Stvarno bih volio raditi više predstava i filmova na svom jeziku, to bi mi bilo olakšanje jer 'Hitna služba' ima engleski jezik, još i te stručne riječi - rekao je jednom prilikom Višnjić. Prije nego li je stekao slavu u filmovima i serijama, ostao je zapamćen kao visoki, tamnokosi muškarac koji ljubi Madonnu u njenom spotu. Pjesma 'The Power of Goodbye' postala je hit, a Goran je na velika vrata stigao u zvjezdani Hollywood.

Foto: Calimero Sport

Okušao se i u animiranim filmovima te je tako posudio glas u prvom dijelu 'Ledenog doba' koje nije bilo sinkronizirano na hrvatski jezik. Glas je dao liku pod imenom Soto, sabljozubom tigru koji je bio vođa čopora i bio negativni lik u cijeloj priči. Glumac je godinama poznat kao veliki ljubitelji životinja, zato se često pojavljuje i u reklamama i projektima za životinjska prava.

Foto: Instagram royal

- Imam osjećaj da će ovaj maleni borac dugo ostati s nama. Svi u kući ga jednostavno obožavaju. Njegujemo ga stalno i hranimo na bočicu - izjavio je Goran kada je udomio štene sa zdravstvenim problemima. Štene je nakon okota bilo odbačeno zbog urođenog rascjepkanog nepca, a glumcu i njegova obitelj, supruga Eva (44), sinovi Tin (10) i Vigo (6) te kćeri Lana (11) i Vivien (8), odmah su se zaljubili u njega i nisu više mogli zamisliti svoje živote bez dlakavog člana obitelji.