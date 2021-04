Vita Maslačak, znana i kao Ivanka Milutinović, u 13. sezoni emisije 'Ljubav na selu' ima novu osobnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Umjetnica Dan Phillip već nekoliko sezona zabavlja gledatelje emisije 'Ljubav je na selu' u svojoj potrazi za srodnom dušom.

S obzirom na to da kao Vita nije imala sreće, u prošloj se sezoni okušala kao Ivanka Milutinović, a sada je došla kao Milena Kobajashi ex Karađorđević (44).

- Samo malo, to moram zapisati - rekla joj je nova voditeljica Anita Martinović (37), nakon što ju je zamolila da se ponovno predstavi.

Ipak, ni ove godine, sada Mileni, ne fali samopouzdanja.

- Vidim samo jako puno umjetnih trepavica, popucalih kapilara, neispeglanih peta... - rekla je o konkurenciji.

- Vrlo sam deprimirana i duša me boli od njih - kazala je.

U ovoj sezoni bori se za srce farmera Nevena Landeka (26) iz Opatinca kraj Ivanić-Grada.

Ispričao je da je njegova prošla veza pukla zbog prevare, a otkrio je i da je djevojku uhvatio da ga vara tako što se sakrio u prtljažnik njezinog automobila.

- Ja sam sumnjao. I drugi su mi govorili, ali ja nisam htio vjerovati drugima dok se sam ne uvjerim. Onda sam odlučio uloviti je na najlakši način, da se zavučem njoj u auto - ispričao je Neven.

Vita Maslačak, odnosno Milena ispričala nam je da je jako ponosna na svoj ovogodišnji alterego.

- Ja, kao autorica koncepta realityjevskih alterega, poslala sam svoju osobnu izaslanicu u show. Tako je, zapravo, bilo svaki put. Iskoristit ću priliku i naglasiti da je moja osobna izaslanica, u ovoj sezoni napravila zasiguran presedan u povijesti emitiranja showa. To me jako veseli i već sam priljubljena za ekran. U ovom showu iskoristila sam Daleki istok, jednu staru dinastiju s ovih prostora i fenomen jedne pjesme. U skladu s tim sklepano je ime alterega. Utrošila sam minimalno vremena na to. Možda čak do minute - rekla nam je i dodala je kako se uopće ne zamara s onom 'Što će drugi reći?'.