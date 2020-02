Vita Maslačak postala Ivanka: 'Volim sadomazo i imam fetiše'

Diplomirana pravnica i likovna umjetnica Dan Phillip, koju gledatelji emisije 'Ljubav je na selu' znaju pod pseudonimom Vita Maslačak, odlučila je ponovno potražiti svoju ljubav u novoj sezoni reality showa. Vita se više ne zove Vita, s obzirom na to da je za novu sezonu odabrala novi pseudonim pa se sad zove Ivanka Milutinović, piše RTL.

Ivanka se odlučila prijaviti u reality show jer će na taj način propitkivati dolazak novih generacija muškaraca i žena, a izjavila je kako je zanimaju isključivo mlađi jer nekad tako nije bilo.

- Ja sam stara romantičarka s dušom iz prošlih vremena. Vrlo anakrona zapravo. Tu je preveliki generacijski jaz. I zato taj isti muškarac treba proživjeti puno, puno godina i ostarjeti čak, da bismo došli na neku paralelu. Govorim u sadašnjem vremenu. Dakle, i dalje stoji - izjavila je Ivanka koja se u prethodnim sezonama reality showa zbližila s Nevenkom Bekavac, kojoj je i vjenčana kuma.

- Nevenka je svaki puta inzistirala na 'Ljubav je na selu' pa sam si mislila kako će unaprijed to blagosloviti i ako se iza leđa prijavim u novu sezonu - objasnila je diplomirana pravnica koja od muškarca traži odvažnog i hrabrog partnera koji je posvećen u vezi.

- Tražim lijepog iznutra i izvana. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer - objašnjava Ivanka koja ima spremnu vjenčanicu još od 2017. ukoliko pronađe svojeg odabranika.

- Priznajem da sam vjenčanicu već nosila po gradu u svakodnevnim prilikama. Znam se za kavu ili pregled nečije izložbe tako odjenuti i lijep je to osjećaj, moram priznati. Sad je već došlo vrijeme za neku novu, futurističkog tipa. Možda će biti crna reciklirana jer volim reciklažu i vrlo sam aktivistički raspoložena po tom pitanju - priča umjetnica koja trenutno radi reorganizaciju života.

- Ivanka Milutinović je nadograđena Vita Maslačak. Između ostalog, Ivanka je ekshibicionist, sadomazohist i fetišist - zaključuje.

