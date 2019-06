'Vitaly bi me ostavio da nisam prekinula finale Lige prvaka...'

Kinsey Wolanski (23), djevojka koja se proslavila uletavanjem na teren tijekom finalne utakmice Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama, došla je s dečkom, YouTuberom Vitalyjem Zdorovetskijem (27) u Split.

Vitaly je već bio u Hrvatskoj, kad se popeo na automobil bivšeg premijera Ive Sanadera, a Kinsey je ovo prvi put.

- Nije mi ovo prvi put, a ni zadnji da sam u Hrvatskoj. Ovo mi je drugi put - rekao nam je YouTuber, dok je njegova djevojka rekla da su ovdje samo jedan dan.

- Obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku, tako da se vraćamo - kaže Kinsey kojoj je prvi dojam naše države nevjerojatan.

- Da smo barem duže ovdje - kaže Kinsey. Par sutra ide u Crnu Goru, a putovanje ukupno traje sedam dana tijekom kojih će posjetiti sedam država.

Dok je Vitaly hvalio Kinsey kako je odlična djevojka i legenda zbog utrčavanja u teren, ona je otkrila kako je uopće došlo do toga.

- Rekao mi je da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila 's*anje, moram to napraviti' - šali se Kinsey kojoj prekidanje utakmice nije predstavljalo problem. Kako kaže, bile su dvije ograde i samo je brzo trčala.

- Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo ok - rekla je.