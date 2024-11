Vitasović će u 'Nedjeljom u 2' govoriti o borbi s alkoholizmom

Omiljeni istarski pjevač Alen Vitasović (56) gostovat će u emisiji 'Nedjeljom u 2' ovog vikenda te će progovoriti o teškoj temi - svojoj borbi s alkoholizmom.

- U emisiji Nedjeljom u 2 predstavljamo ljude koji su pali, digli se, otvoreno progovorili o problemima te svojim primjerom služe nekim drugim ljudima da ne rade iste greške. Glavni gost emisije, pjevač Alen Vitasović govorit će o alkoholizmu i svojoj karijeri, a u prilogu ćemo vidjeti i bivšeg ovisnika o drogama Gorana Ćurkovića iz Međugorja - stoji u najavi ovotjedne emisije.

storyeditor/2023-02-18/PXL_161220_31181612.jpg | Foto: Srecko Niketic/Goran Kovačević/Pixsell

Prisjetimo se, pjevač je već progovorio o ovom problemu.

- Svojevoljno sam išao na liječenja, i bolje da sam to napravio nego da sam padao po cesti. Znam ljude kojima se to događalo i nikad nisu tražili pomoć. Naše društvo dopušta i promovira alkoholizam. Ja sam to na vrijeme shvatio i poduzeo sam neke mjere da to smanjim - rekao je pjevač prije dvije godine za Večernji.