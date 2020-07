Vitasović: 'Grdovića su napili pa je ušao u politiku, a od HDZ-ove love sam si sagradio kuću...'

<p>Jadni su u mozgu. Svaki političar, ne samo pjevač, 99 posto njih su jadnici koji se ne mogu dokazati u normalnom svijetu. Ne rade ništa. Već nas kradu, kaže <strong>Alen Vitasović</strong> (51) o poplavi estradnjaka u politici na predstojećim izborima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grdović je na Kerumovoj listi</strong></p><p><strong>Ante Cash </strong>na Mostovoj je listi, <strong>Mladen Grdović </strong>Kerumovoj, <strong>Davor Dretar Drele </strong>Domovinski pokret, <strong>Željko Pervan </strong>isto...</p><p>- Ante Cash? Tko je taj, nemam pojma. Već mi nije dobro od njegova imena. Za Grdovića me nije iznenadilo što je ušao u politiku, napili su ga pa je tamo nešto potpisao. Škoro je katastrofa. Govorim iskreno, takav sam. Ljiljanu Nikolovsku obožavao sam kao mlad. Ne znam što joj treba ulazak u politiku, ali doživjela je velike nepravde zbog svoje nacionalnosti. Nju ne bih komentirao, o njoj sve najbolje - govori istarski glazbenik. </p><p>Nastavlja kako većinu kolega poznaje osobno. </p><p>- S Grdijem sam dobar. S Kekinom malo. S Dreletom sam gubio noći pijući bevandu na Ribnjaku u Zagrebu. I on je simpatičan. Pervana znam dobro. Sve su to okej ljudi, ali to je očajan pokušaj da zaradiš nešto love pošto mi takozvani umjetnici nemamo ništa posla. Misle se uvaliti u Sabor, dobiti penzije, to je ljigavo. Ja sam prepošten da bi bio u Saboru s onim lopovima - kaže Vitasović. </p><p>Nikad ne bi ušao u politiku iako je pjevao za stranke. </p><p>- Ne mogu ući u politiku da moram lagati ili da me prisiljavaju krasti. Ja to ne mogu. Ja sam lijevo orijentiran, ali ne u smislu SDP ili komunisti. Socijalno sam osjetljiv. Sto puta sam pjevao za stranke, ali za novac, ne za stranke. ZA IDS, pa me kasnije HDZ vrbovao, ogromnu lovu sam im maznuo sredinom devedesetih, sagradio sam kuću. Brdo love je bilo u pitanju, ne sjećam se točnog iznosa. Onda je bilo love - kaže Vitasović koji bi opet svirao za neku stranku. </p><p>- Jedino ne bih za 'predesne'. Ma samo neka daju lovu. Ja radim za novac. Prehranio sam obitelj. Briga me za koga sviram. Nikad nisam pjevao njihove parole već svoje ljubavne pjesme - zaključio je. </p>