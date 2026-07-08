Vječni holivudski mladić otkrio da mu je supruga daljnji rod: "To je prekrasan koncept"

Glumačka ikona Kevin Bacon, čija karijera traje gotovo pet desetljeća, danas slavi 68. rođendan. Od buntovnog tinejdžera koji je plesom osvojio svijet u filmu "Footloose" do cijenjenog karakternog glumca u dramama poput "Mistične rijeke", Bacon je postao sinonim za svestranost i postojanost u Hollywoodu. Njegovo ime postalo je i dio pop kulture kroz igru "Šest stupnjeva", no najnevjerojatnija veza u njegovom životu nije ona filmska. To je ona koju dijeli sa suprugom Kyrom Sedgwick, veza koja se pokazala dubljom i zamršenijom nego što su ikada mogli zamisliti.

Rođen u Philadelphiji kao najmlađi od šestero djece, Kevin Bacon je od malih nogu znao da je pozornica njegov poziv. Sa 17 godina napustio je obiteljski dom i preselio se u New York, odlučan u namjeri da postane "ozbiljan glumac". Prve uloge bile su skromne; debitirao je u kultnoj komediji "Zoološki vrt" (1978.), a zatim se pojavio u horor klasiku "Petak 13." (1980.). No, uloga koja ga je lansirala u stratosferu i pretvorila u globalnu zvijezdu bila je ona Rena McCormacka u glazbenoj drami "Footloose" iz 1984. godine. Pripremajući se za ulogu, Bacon se čak upisao u srednju školu kako bi proučavao tinejdžere, a njegova energična plesna scena postala je antologijska. Ipak, status pop idola ga je opterećivao. U godinama koje su slijedile, svjesno je birao uloge koje su bile sušta suprotnost buntovniku plesaču.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Tijekom devedesetih redefinirao se kao jedan od najpouzdanijih karakternih glumaca svoje generacije, nižući impresivne izvedbe u filmovima kao što su "JFK" Olivera Stonea, sudska drama "Malo dobrih ljudi" i svemirski ep "Apollo 13". Vrhunac tog preobražaja stigao je s ulogama u mračnim dramama poput "Mistične rijeke" Clinta Eastwooda i "Drvosječe", za koju je dobio nominaciju za nagradu Independent Spirit. Za ulogu u HBO-ovom filmu "Taking Chance" (2009.) konačno je dobio i veliko priznanje u vidu Zlatnog globusa.

Čovjek koji je povezao Hollywood

Baconova nevjerojatno plodna i raznolika karijera, koja obuhvaća više od šezdeset filmova, dovela je do stvaranja jedinstvenog fenomena – igre "Šest stupnjeva Kevina Bacona". Nastala sredinom devedesetih na jednom američkom koledžu, igra se temelji na teoriji šest stupnjeva odvojenosti i izaziva igrače da povežu bilo kojeg glumca s Baconom u najviše šest koraka preko zajedničkih filmskih uloga. Isprva, Bacon je bio užasnut igrom.

​- Mislio sam da je to šala na moj račun - priznao je godinama kasnije.

Foto: Screenshot/Fifa

Smatrao je da ga ismijavaju kao glumca koji je glumio "u svemu", bez kriterija. Međutim, s vremenom je shvatio ljepotu koncepta povezanosti koji stoji iza igre. Ne samo da je prihvatio igru, već ju je i iskoristio za plemeniti cilj, pokrenuvši dobrotvornu organizaciju SixDegrees.org, koja povezuje ljude s humanitarnim udrugama. Ironično, dok je svijet tražio filmske veze s njim, najšokantnija veza čekala ga je u vlastitom domu.

Ljubav, brak i rođak u krevetu

U svijetu prolaznih romansi, brak Kevina Bacona i glumice Kyre Sedgwick, koji traje od 1988. godine, predstavlja pravu holivudsku rijetkost. Upoznali su se 1987. na snimanju TV filma "Lemon Sky". Iako ga je Sedgwick isprva smatrala "malo punim sebe", kemija je bila neosporna. Vjenčali su se godinu dana kasnije i dobili dvoje djece, sina Travisa i kćer Sosie, koja je i sama postala glumica. Njihova veza desetljećima je slovila kao primjer stabilnosti, no 2011. godine dobila je potpuno novu dimenziju. Sudjelujući u popularnoj emisiji "Finding Your Roots", koja istražuje obiteljsko stablo poznatih, par je doživio otkriće života. Prije samog snimanja, Kyra je u šali priznala voditelju Henryju Louisu Gatesu Jr. svoj najveći strah.

Foto: Doug Peters

​- Moj najveći strah je da smo rođaci - rekla je.

Njezine riječi pokazale su se proročanskima. Gates joj je, listajući njezinu "knjigu života", otkrio da dijele zajedničkog pretka. Kevin Bacon i Kyra Sedgwick su deveti rođaci u jednom koljenu. Njezina reakcija bila je mješavina šoka i smijeha.

​- Znala sam! Znala sam! O, moj Bože! - uzviknula je, dodavši s olakšanjem da je dobro sve dok nisu prvi rođaci.

Bacon, koji je vijest saznao nešto kasnije, bio je jednako iznenađen, ali je svemu pristupio filozofski, povezujući to s idejom koja ga je proslavila izvan filma.

​- To je prekrasan koncept, znate, da smo svi povezani.

Otkriće, koje bi mnoge parove uznemirilo, njihovoj vezi dalo je samo još jednu anegdotu i potvrdilo da su njihove sudbine bile povezane na načine koje nisu mogli ni sanjati.

*uz korištenje AI-ja