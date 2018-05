Vjeko: 'Mislim da ćemo za pet godina kuhati s mobitelom...'

Nisam nikada kuhao tom tehnikom! Ovo će biti prvi i zadnji put, ja mislim. Svaki dan izlaze neki novi aparati za kuhanje. Mislim da ćemo za jedno pet godina kuhati pomoću mobitela, istaknuo je Vjeko. Kaže kako je to možda budućnost kulinarstva, no on će se držati tradicije i dalje, gradela i peka koliko god ovo zvučalo lijepo i zanimljivo.

- To samo jednom godišnje odeš u restoran i pojedeš ovako nešto i bog te veseli, reći će Vjeko kada na svojoj radnoj jedinici ugleda staklenu kadu s vodom na kojoj je neka 'mašina', rekao je Vjeko. Ta naizgled neobična naprava zapravo je profesionalna aparatura u ugostiteljstvu za pripremu namirnica na posve nov, moderan i revolucionaran način. Sous vide, što je na francuskom jeziku izraz za 'u vakuumu', je moćna tehnika kuhanja pri niskoj temperaturi, a da se pritom sačuvaju svi okusi, boja i tekstura namirnice.

- Ja se ovime služim svaki dan! Ali neću vam sad dati upute kako se to radi. Poslije - sarkastično će reći Barica, koja vjerojatno nikada nije kuhala s vakuumiranim namirnicama. No to se ne može reći i za njezinu partnericu, iskusnu kuharicu Ružicu.

- Nismo se susretale s tim, ali smo puno čitale. Pokušavale smo kod kuće, amaterski izvesti tu tehniku. U zadnje vrijeme se puno priča o toj tehnici kuhanja, šuška se o tome - istaknut će Loreta i Ivana. One će kao i ostali natjecatelji mati 60 minuta vremena za pripremu jednog glavnog jela s prilogom pomoću sous vide tehnike, i to prema receptima današnjih specijalnih gostiju.

Bivši natjecatelj showa, Dragan Jovanović, koji se natjecao u trećoj sezoni natjecao zajedno sa suprugom Vericom, i stručnjak za talijansku kuhinju Giuseppe Pette, današnja su pojačanja na 321-trgu. S obzirom da članovi žirija više ne savjetuju natjecatelje, Dragan i Guiseppe će vrlo rado uskočiti u pomoć natjecateljima s obzirom da su obojica vrhunski znalci u kuhanju sous vide tehnikom.

Tko će postati majstor u sporoj tehnici kuhanja, a tko će se osramotiti?