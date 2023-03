Vjekoslav Katušin: Duboko sam potresen ovime što se dogodilo mom prijatelju Tomu Sizemoreu

Ne mogu opisati kako se osjećam. Šokiran sam i potpuno prazan. Strašno me pogodila ova vijest. Tom nije samo glumac i kolega, on je moj prijatelj. Uistinu poput brata. Jako smo bliski. Dopustio mi je da budem dio njegovog života i na tome sam mu uvijek zahvalan. Imamo smo mnogo zajedničkih tema i anegdota. On je odličan glumac, ali posebno istinski dobar čovjek. Mi smo imali mnogo zajedničkih planova i projekata, ali sada..., rekao je redatelj Vjekoslav Katušin (39) koji je nedavno zbog snimanja filma Wrongful Death u Hrvatsku doveo i glumca Erica Robertsa (66).

Katušin je duboko potresen tragedijom koja je zadesila njegovog dragog kolegu. Posebno mu je teško jer se nedavno čuo s Tomom. Naime, s Tomom Sizemoreom (61), Vjekoslav se telefonom čuo krajem siječnja ove godine.

Foto: PROMO

- Bilo je to ubrzo nakon završetka snimanja mog novog filma 'Wrongful Death'. Tom mi je tada čestitao na filmu. I strašno sam tužan zbog ovog što se dogodilo, posebno kad sam čuo da liječnici nisu optimistični što se tiče njegovog oporavka – naglasio je redatelj Katušin.

Foto: PROMO

Tom Sizemore već je desetak dana u bolnici. Hospitalizirali su ga nakon moždanog udara. Glumca su pronašli kako leži bez svijesti u svom domu, a doktori nisu optimistični oko oporavka.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

U ponedjeljak navečer Sizemoreov agent Charles Lago u priopćenju za Times je obavijestio javnost o stanju glumca te podijelio mišljenje doktora koji tvrde da nema šanse za njegov oporavak.

- Danas su liječnici obavijestili njegovu obitelj da više nema nade i preporučili odluku o kraju života - izjavio je te podijelio kako je pred obitelji Sizemore sada najteže pitanje koje tjera na odluku hoće li ugasiti život glumca čije su šanse za oporavak gotovo nepostojeće.

Glumac Tom Sizemore filmskoj javnosti je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Spašavanje vojnika Ryana', 'Vrelina', 'Pad crnog jastreba'..., a posebnu čast da glumi i surađuje s Tomom je imao i naš redatelj Vjekoslav Katušin u dva projekta 2017. godine kad je Tom Sizemore posjetio i Hrvatsku te glumio u filmu 'Someone Dies Tonight' i filmu 'C.L.E.A.N' za kojeg je Tom Sizemore dobio nagradu u Las Vegasu za najbolju sporednu ulogu.

