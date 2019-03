Vjenčali se Valentina i farmer Vatroslav iz 'Ljubav je na selu'

Netom prije vjenčanja, uhvatila me užasna panika jer uvijek brinem o tome kakva će mi biti frizura ili šminka, rekla nam je Valentina Tijan (26), bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' koja je zahvaljujući sudjelovanju u emisiji pronašla ljubav.

Ona i njezin farmer Vatroslav Tijan (41) prije nepunih mjesec dana dobili su kćer Viktoriju, a prošlog vikenda izrekli su sudbonosno 'da' na intimnoj ceremoniji u društvu kumova u zadarskoj Kneževoj palači.

- Stalno su mi govorili da svugdje kasnim i da ću sigurno zakasniti na vlastito vjenčanje. Uvijek sam se smijala toj izjavi, a sad sam, eto, i to uspjela napraviti - kroz smijeh nam je ispričala Valentina koja je na svoje vjenčanje zbog spremanja zakasnila čak pola sata.

Foto: Privatna arhiva

- I da stvar bude još gora, onda je još naša kuma zaboravila osobnu iskaznicu zbog čega se morala vraćati u Ražanac, a za pola sata već je počinjalo neko drugo vjenčanje. Mislila sam da nećemo stići. Imali smo sreće da je matičarka bila razumna jer u protivnome, evo, još uvijek ne bismo bili u braku - govori nam Valentina i dodaje:

- Nisam nikad zamišljala da će moje vjenčanje biti tako burno i dramatično kao što je ispalo, ali smo se svi na kraju večeri smijali tome što se dogodilo - zaključila je sretna mladenka.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Valentina i Vatroslav bili su sudionici RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu', a ljubav između njih rodila se već pri prvom susretu. U veljači prošle godine par je počeo živjeti zajedno, a u kolovozu su otkrili da čekaju i prinovu. Valentina je već tada znala da će, ako bude djevojčica, malena dobiti ime Viktorija, dok za dečkića nije imala izabrano ime.

Foto: Privatna arhiva

- Znala sam ja odmah da će naša beba biti curica, pa nisam ni razmišljala o imenu za sina. Ako dobijemo drugo dijete i možda bude dečkić, Vatroslav će birati ime. Ja sam tu samo da potvrdim i odobrim ime za koje se on odluči - rekla je jednom prilikom Valentina kojoj Vatroslav pomaže u brizi za kćer.

Foto: Facebook

- Super se prilagođavamo bebi i ona nama također. Moram priznati da je prve dane bilo iznimno teško i naporno, ali sam sad mnogo opuštenija oko svega. Vatroslav je uz mene, pomaže mi u svemu i čuva Viktoriju svaki put kad ja trebam otići do grada ili imam nekih drugih važnih obaveza. Ona je stvarno jako dobra beba, malo vrišti kad je gladna, ali takvi smo i mi odrasli - kroz smijeh nam objašnjava Valentina koja uživa u ulozi mame.

- Ako je sita i presvučena, onda je super. Samo se smiješka, znatiželjno gleda okolo i lijepo nam raste. U četvrtak će navršiti već mjesec dana i baš smo nedavno komentirali kako nam je vrijeme doslovno 'preletjelo' otkad je s nama. Osjećam kao da sam je jučer rodila - priznala nam je.

Foto: Privatna arhiva

I dok jedan od omiljenih parova iz showa 'Ljubavi na selu' uživa u životu s bebom, ovih dana odlučili su napraviti još jedan korak u zajedničkom životu, napokon stati pred matičara i izreći sudbonosno 'da'. Ipak, pravu proslavu vjenčanja Valentina i Vatroslav imat će krajem srpnja.

- Svadba će biti 27. srpnja i već znam da će biti bajkovito jer ćemo je organizirati na plaži u Ražancu kod Zadra - otkrila nam je presretna Valentina odmah nakon objave zaruka. Naime, krajem siječnja Vatroslav je zaprosio Valentinu koja nam je priznala da ju je zaručnik iznenadio romantičnom gestom.

- Razgovarali smo već prije o zarukama i znala sam da će me uskoro zaprositi, ali nisam znala gdje i kad, rekao je da će to biti tajna i da će me iznenaditi - rekla nam je Valentina. Dodala je i to kako je mislila da će je Vatroslav zaprositi nakon rođenja bebe, a onda ju je njezin odabranik šokirao i napravio romantičnu prosidbu kod kuće.

Foto: Instagram

- Dolazim u stan i otključavam vrata, a čim sam ih otvorila ,uhvatio me smijeh jer sam vidjela njega kako kleči. Baloni, srce od svijeća i latica ruža... Imao je čak dva prstena, kaže da je imao viška novaca pa da izaberem s obzirom na to sam po prirodi dosta zahtjevna, valjda će mi jedan od ta dva odgovarati - rekla nam je Valentina.

- Bilo je posebno i romantično! Svijeće, latice ruža, baloni i srca, i to što je sam s bojom pisao natpise na balone, ispalo je jako lijepo, i još uvijek sam u tom doživljaju. Kleknuo je i držao dva prstena i pitao 'Hoćeš li se udati za mene'. Bio je jako smiješan, pustila sam ga malo da kleči - dodala je.

Foto: Instagram

Show 'Ljubav je na selu' njima je promijenio život, a kako nam je rekla Valentina, od samog početka znala je da je Vatroslav za nju 'onaj pravi'.

- Pošto sam ja nedugo prije toga imala jedno loše iskustvo i bilo je dosta mlađih muškaraca koji ne znaju što će sa svojim životom i jesu li uopće spremni za obitelj, kad sam vidjela Vatroslava to je bilo to. Djelovao mi je kao ozbiljan i smiren muškarac koji je već nešto ostvario u životu, a sada želi pronaći ženu i stvoriti obitelj. Tu sam odmah osjećala da bi ja mogla biti ta koju on traži, da imamo iste poglede na život i želimo iste stvari - rekla je Valentina.

Iako je ona odmah znala da je prijava na show 'Ljubav je na selu' prava i ispravna odluka, njezina obitelj nije se od početka slagala s tim.

Foto: Instagram

- To je uistinu bila prava borba, oni su malo 'tvrdi' po tom pitanju i takvim stvarima. Njima je to odmah bila sramota i govorili su mi da je pametnije da se ne upoznajemo pred kamerama. Kada sam rekla majci da ću poslati pismo i da ću se prijaviti na 'Ljubav je na selu',odmah je planula i rekla nek to ne radim. S vremenom su tu ideju ipak prihvatili jer me poznaju i jako dobro znaju da ja nikad ne odustajem od onoga što naumim - kaže Valentina.

Nakon izlaska iz showa, Valentina i Vatroslav počeli su odmah živjeti zajedno. Neki su gledatelji biti skeptični zbog njihove veze, komentirajući veliku razliku u njihovim godinama. Našli su se i oni koji su im čak predviđali skori prekid, ali se to se na kraju ipak nije dogodilo.

- I danas imamo nekih neprihvaćanja okoline, pa čak i od strane nekih bližnjih. Na početku smo se teško nosili s tim kritikama i osudama na račun naše ljubavi, ali sad smo to već prihvatili i pomirili se s tim. Više se ne opterećujemo time što tko misli o našoj vezi, imamo jedno drugo. Oni koji nas ne prihvaćaju, nisu nam ni potrebni - zaključila je Valentina.

