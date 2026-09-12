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SVADBENO SLAVLJE

Vjenčali su se influencer Fran Lauš i plesačica Paula Šolc

Piše Zrinka Medak Radić,
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Vjenčali su se influencer Fran Lauš i plesačica Paula Šolc
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Foto: instagram
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Nakon dugogodišnje veze, par je svoju ljubav okrunio brakom

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Influencer Fran Lauš i plesačica Paula Šolc izrekli su sudbonosno da, a fotografije s vjenčanja podijelili su na svom Instagram profilu. Par je u vezi već godinama, a zajedno imaju i dijete.

Fotografije je objavio Filip Vrančić koji je otkrio kako je vjenčanje izgledalo. Vrančićeva objava u trinaest fotografija vješto vodi pratitelje kroz ključne trenutke vjenčanog dana. Priča započinje kadrovima priprema, gdje se ističe dirljivi trenutak u kojem mladenka u raskošnoj vjenčanici od čipke s korzetiranim gornjim dijelom nježno ljubi svog sinčića. Središnji dio posvećen je ceremoniji u crkvi, od mladenkine suze radosnice tijekom razmjene prstenja do trijumfalnog izlaska ispred crkve, gdje ih na stepenicama dočekuju i pozdravljaju svi uzvanici.

Foto: instagram

Fran, bivši kandidat emisije showa 'Ples sa zvijezdama', i Paula u vezi su više od četiri godine, a Paula se profesionalno bavi plesom na svili. 

Inače, Fran je i fitness trener, a bio je i mister fotogeničnosti i nogometaš. 

*uz korištenje AI-ja
INFLUENCER FRAN LAUŠ Bivši kandidat showa 'Ples sa zvijezdama' čeka prvo dijete
Bivši kandidat showa 'Ples sa zvijezdama' čeka prvo dijete


 

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