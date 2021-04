Princ Philip i kraljica Elizabeta u braku su bili gotovo 74 godine. To ih čini kraljevskim parom s najdužim bračnim stažem u povijesti Velike Britanije. Vjenčali su se u Westminsterskoj opatiji u Londonu, 20. studenoga 1947.

Zaruke su službeno objavljene 1947., a Philip je Elizabetu zaručio dijamantnim prstenom izrađenim od dijamanata iz tijare njegove majke, princeze Alice.

Prije vjenčanja s Elizabetom, Philip se morao odreći svih titula, a vjenčanjem je postao je vojvoda od Edinburgha, grof od Merionetha i barun Greenwicha. Elizabetinu svilenu vjenčanicu dizajnirao je britanski dizajner Norma Hartnell, a na sebi je imala 10 tisuća bisera i blještavih kristala. Zanimljivo je da se kraljica navodno sama šminkala za vjenčanje.

Vjenčanje je prenosio BBC Radio, a pratilo ga je oko 200 milijuna ljudi diljem svijeta. Podsjetimo, u to je vrijeme u Velikoj Britaniji tek 15 tisuća kućanstava imalo televizijski prijemnik.

Svadbena torta bila je visoka 270 centimetara i teška oko 200 kilograma, a par je dobio preko 2500 svadbenih darova te preko 10 tisuća telegrama s čestitkama.

Inače, upoznali su se u vrijeme kad je kraljica još bila djevojčica i nije nosila tu titulu, a njihova ljubavna priča započela je nekoliko godina kasnije. Drugi put se susreću 1934. na vjenčanju Philipove rođakinje, nakon čega su se opet vidjeli svibnju 1937. na krunidbi kraljičinog oca Georgea VI. Ljubav je planula pri četvrtom susretu, 1939. godine. Njoj je tada bilo 13, a njemu 18 godina i počeli su se dopisivati.

1946. godine Philip je zatražio Elizabetinu ruku od kralja Georgea VI., a on navodno nije bio baš najsretniji tom prošnjom. Kralju je smetalo to što princ u to vrijeme nije bio financijski neovisan, a nisu mu se sviđali još neki detalji iz njegova života. Činjenica da su rođaci u trećem koljenu nikome nije smetala.