Vjenčao se u 91. godini: Dva dana nakon svadbe je preminuo

Britanski komičar Sir Ken Dodd umro je u nedjelju navečer, samo dva nakon što je oženio svoju partnericu Anne Jones, s kojom je bio u vezi 40 godina. Par se vjenčao u njegovom domu u Liverpoolu u kojem je živio cijeli svoj život. Imao je 91 godinu.

Dodd je prije dva tjedna pušten iz bolnice u kojoj je proveo šest tjedana zbog infekcije pluća.

Some very sad news to bring you this morning:https://t.co/VCpeX1jEZv — Liverpool Echo (@LivEchonews) March 12, 2018

- To je prekrasna ljubavna priča. Bili su zajedno četiri desetljeća, a on ju je nenadano zaprosio u petak. Anne je bila presretna i odmah je kontaktirala lokalnog vikara i dogovorila da javni bilježnik dođe k njima ne bi li se mogli vjenčati u kući - rekao je njegov glasnogovornik u emisiji Good Morning Britain. Dodaje kako njegova smrt nije nikog iznenadila jer je bio jako bolestan no, kaže, dirljivo je kako je usrećio svoju partnericu prije smrti.

- Također je čekao cijelog života da ga proglase vitezom, a to mu se dogodilo prošle godine. Ken je bio komičarska legenda i pravi genije - rekao je glasnogovornik.

Foto: Dominic Lipinski/Press Association/PIXSELL

Ken je održao posljednji stand up nastup u dvorani u rodnom Liverpoolu. Kada se razbolio oko Božića, morao je otkazati sve ostale nastupe u sklopu svoje turneje 'Happiness' ('Sreća').

- Jako će mi nedostajati u Liverpoolu. Svake godine sam ga viđao na polnoćki. Obožavao je ovaj grad i njegove komičarke korijene. Bio je inspiracija mnogima, a do samog kraja je znao držati pozornost publike na stand-up nastupima - rekao je njegov kolega, komičar i glumac Les Dennis.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Glumac John Challis, najpoznatiji po ulozi Boycieja u humorističnoj seriji 'Mućke', jedan je od mnogih Britanaca koji su se od Dodda oprostili dirljivim objavama na društvenim mrežama.

So sorry to hear we have lost Ken Dodd.I met him once and I’ve never forgotten it.Gawd bless ‘im — John Challis (@BeingBoycie) March 12, 2018

- Jako mi je žao što je Ken Dodd preminuo. Jednom sam ga upoznao i nikada to neću zaboraviti - napisao je Challis.

Nakon što je izašao iz bolnice prije dva tjedna, komičar je obećao vratiti se na pozornicu.

- Naučit ću svoje noge da ponovno 'prorade', već su zaboravile kako se hoda. Jednom kada se oporavim, vratit ću se jedinom poslu kojeg sam ikad imao - rekao je komičar te dodao da je pisao nove šale za vrijeme boravka u bolnici.

Dodd se proslavio svojom komedijom i šaljivim pjesmama. Njegova glavna 'fora' je bila da se pojavljuje s brisačima prašine, uz frazu: 'Kako sam škakljiv'.