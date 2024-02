Vjerovao je da ne vrijedi, sve dok ga 'anđeli' nisu spasili: Bilo me strah i pao sam u depresiju

Uspjeh, strah, ovisnost, skandali. Uspjeh, strah, ovisnost, skandali - mir. Tako je najlakše opisati život britanskog pjevača Robbieja Williamsa koji 13. veljače slavi 50. rođendan. Sa slavom se susreo već kao 16-godišnjak. Bio je najmlađi član, kako je kazao, britanskog odgovora na New Kids On The Block - Take Thata. No sa slavom se nije znao nositi pa napušta sastav.

Kad su ga svi otpisali kao propalog pjevača, već u 20. godini vratio se jači, a legendarni hit “Angels” utabao je put zvjezdanoj karijeri. No onda su se opet pojavili stari strahovi, problemi i skandali. Kako je moguće da je netko narcisoidan, ali da mrzi samog sebe? Pa u svijetu gospodina Williamsa sve je moguće...

Foto: Instagram

Robert Peter Williams rođen je 1974. godine u Stokeu na sjeveru Engleske. Otac mu je bio poznati komičar, majka je vodila lokalni pub. Roditelji su mu se razveli kad je imao tri godine. U školi nikad nije bio posebno dobar, imao je problema s čitanjem i računanjem, jedino u čemu je uživao bila je dramska skupina. Školu, u kojoj nije imao nikakvu perspektivu, napušta sa 16 godina i počinje raditi u trgovini. Život mu se promijenio kad mu je majka pokazala oglas u kojem glazbeni sastav traži novog člana. Robbie je na audiciji oduševio pjesmom i plesom te je postao punopravni član Take Thata. U početku je bio sretan, ali taj osjećaj uskoro je iščeznuo...

- Nisam bio spreman uroniti u svijet odraslih. Samo sam dodavao gorivo na vatru. Svake večeri bih popio bocu votke i onda bih takav dolazio na probe. Postao sam ovisan o kokainu i alkoholu - priznaje Williams u Netflixovu dokumentarcu koji nosi njegovo ime.

Foto: PROFIMEDIA

Užasno je mučilo tinejdžera Robbieja što je “najslavniji” član sastava bio danas 53-godišnji Gary Barlow. Nije to mogao podnijeti. Smatrao je kako je on taj koji zaslužuje “spotlight”. Napustio je sastav kako bi radio na solo karijeri, ali situacija je postajala sve gora i gora.

- Ili sam bio mamuran ili sam radio na mamurluku. Bio sam u slobodnom padu - priznaje Williams, koji je tad okupirao naslovne stranice britanskih medija.

“Zločesti dečko Robbie ponovno pijan, imamo fotografiju s njegova novoga divljeg provoda”, izlazili su neprestano tekstovi po britanskim tabloidima. Čak su i laži koje su u njemu objavljivane u njegovoj glavi postajale istina. Počeo je vjerovati da ne vrijedi, da ne zaslužuje uspjeh do kojeg je došao.

- Bio sam na mračnome mjestu. Previše toga sam dobio prebrzo. Nisam mogao shvatiti kako živjeti - kaže Williams, koji sredinom 90-ih odlazi u centar za odvikavanje od ovisnosti.

Vraća se čist, ali njegove prve pjesme nisu postigle uspjeh kakvom se nadao. Vrtjele su se po radijima u Velikoj Britaniji, ali Europa, a kamoli Amerika, nisu imali pojma tko je on. Već su u izdavačkoj kući planirali odustati od njega, što je dodatno obradovalo britanske tabloide, ali onda Robbie izvlači asa iz rukava - pjesmu “Angels”.

- Ne znam po čemu je bila posebna. Očito ima ono nešto - priznao je Williams u Netflixovu dokumentarcu.

Prve velike hitove, uključujući pjesmu “Angels”, Robbie je napisao u suradnji s glazbenikom Guyom Chambersom. Upoznali su se nakon Robbiejeva izlaska iz Take Thata i, kako je kazao Williams, “trebali su jedan drugog”.

- On mi je poput brata i mentora - govorio je Williams o Chambersu.

Foto: PROFIMEDIA

Uslijedili u zajednički napisani hitovi “Rock DJ”, “Feel”, “Millennium”, “Let Me Entertain you”... Robbie je prije 25. rođendana već bio najveća zvijezda u Velikoj Britaniji. Ali to njega nije veselilo. U njemu su se opet pojavili stari strahovi, koji su ga tjerali u ponor...

- Depresivan sam i psihički bolestan. Svega me strah i ništa me ne uzbuđuje ni veseli. Ne prepoznajem ono u što se pretvaram - govori Williams u arhivskim snimkama obavljenim u Netflixovu dokumentarcu.

Slava i bogatstvo opet mu nisu donijeli sreću kojoj se nadao. Pritisak je za njega bio previše, nije znao kako se s tim nositi. Ponovno se okrenuo opijatima i alkoholu. Kao kratki “sretni period” u mladosti izdvaja vrijeme koje je proveo u vezi sa spajsicom Geri Halliwell (51). Govori kako su se sjajno razumjeli, ali cijela stvar je “puknula” zbog njegove paranoje. Jedan paparazzo, a pratile su ih tisuće, Robbieju je kazao kako im informacije o tome gdje će biti daje sama Geri. Iako je u Netflixovu dokumentarcu iz 2023. kazao kako sad apsolutno ne vjeruje u to, tamo početkom 2000-tih bilo je to sasvim dovoljno da Robbie prestane vjerovati spajsici...

Iako je bio u dubokoj depresiji, jedan od ciljeva koje je Robbie sebi zacrtao je bio i “osvajanje Amerike”. Nekad je on u to doba znao imati i po 90.000 ljudi na koncertima, no “preko bare” bio je gotovo pa anonimac.

- Želio sam uspjeti u SAD-u jer to bi razbjesnilo jako puno ljudi kod kuće - kazao je tad Williams.

Nije mu bilo stalo ni do slave ni do novca... Vodio je neke privatne bitke u svojoj glavi. Prva koncertna turneja po SAD-u prošla je solidno, nije imao ni blizu velike koncerte kao u Velikoj Britaniji, ali otkrio je nešto što nije očekivao - mir. Tamošnjim paparazzima nije uopće bio zanimljiv, mogao se slobodno kretati bez osiguranja a da ga netko ne povlači za rukav i traži fotografiju ili autogram...

Gotovo sve njegove pjesme bile su u vrhu top ljestvica u Britaniji, ali sve češće i po ostatku svijeta. No ni u tome miru Robbie nije mogao dugo uživati. Kad se napokon sve posložilo, on je odlučio sve srušiti. Kaže za sebe da ima tu naviku. Iz vedra neba prekida suradnju s Chambersom jer, kako je rekao, “želi više kontrole”. Točka pucanja bila je kad je Chambers za pjesmu “Come Undone”, koju je Williams samostalno napisao, izjavio kako “nije nešto”. Williamsa je to razbjesnilo.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Na arhivskim snimkama iz studija vidi se kako vrijeđa Chambersa...

- On je mislio da je Robbie Williams sastav - reći će podrugljivo Robbie kasnije.

Iako je Chambersa nazivao bratom i priznao da bez njega nikad ne bi uspio, razlaz, ma koliko god tad u javnosti Williams tvrdio suprotno, nije bio prijateljski. Istina, Chambers nije imao pravo oko pjesme “Come Undone”, koja je postala jedan od Williamsovih najvećih hitova, ali bez njega danas ne bismo ni pisali ovaj tekst... Iduće godine prošle su opet u “kružnom toku”. Robbie je gotovo stalno bio drogiran. Čak je imao i doktore koji su ga “napucavali” steroidima kako bi mogao nastupati. Na arhivskim snimkama čuje ga se kako urla da “obožava sve droge”.

- Nisam znao gdje ja prestajem, a droge počinju - ispričat će kasnije Williams.

Foto: PROFIMEDIA

Najgora trauma u njegovu životu, kako je sam rekao, dva su dana koncerata u Leedsu. Dogovoreni su TV prijenosi, očekivao se spektakl, Robbie nije uspio izdržati pritisak. Cijeli prvi koncert odradio je pod napadajem panike.

- Imao sam noćne more o tome kako izlazim pred desetke tisuća ljudi i ne znam što radim. To mi se tad dogodilo - kazao je Williams, koji je htio otkazati drugi koncert.

Ali nije mogao. Klauzula u ugovoru bila je takva da bi Robbie morao platiti ogroman iznos za otkazivanje koncerta. Bio je on jako bogat, ali dogovoreni iznos nije imao. A i svi uključeni u njegovu karijeru, menadžer, asistentica... U trenutku bi ostali bez svega. Kako je sad imao “punu kontrolu”, tako odlučuje izdati album “Rudebox”. Mislio je da će to biti njegov najveći album, ali kritika ga je popljuvala. A kad ga poslušate, brzo shvatite koliko je lošiji od svega prije snimljenog. No ni “Rudebox” mu nije previše naštetio.

Foto: Alastair Grant/PRESS ASSOCIATION

Vratit će se kasnije pravim hitovima.

Stvari u njegovu životu počele su se smirivati 2006. kad je upoznao američku glumicu Aydu Field (44). Par se oženio 2010. godine i imaju četvero djece. I dalje ima Robbie svojih bubica, poput opsjednutosti izvanzemaljcima, ali daleko je od onog mladića bez kontrole koji je na putu da uništi samog sebe. Jer sad je na putu da postane “nitko”, nešto o čemu je oduvijek sanjao. No za njega ta riječ ima čudno značenje - za njega je “nitko” običan, sretan, obiteljski čovjek. Ne želi više biti “ološ koji se raspada” kako je pjevao u “Come Undone”... Pravu ljubav, o kojoj pjeva u hitu “Feel”, ipak je dočekao...