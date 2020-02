Vladaju DJ scenom: 'Pult nije rezerviran samo za muškarce'

Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali. Tom rečenicom počinjala je legendarna serija “Smogovci” prema istoimenim knjigama Hrvoja Hitreca. Bez imalo podcjenjivanja možemo reći da se tim riječima može opisati i nova generacija DJ-a zagrebačke techno scene. A novu generaciju predvode one - Teychee, Lalita i Una.

Svoje vještine redovno prikazuju za DJ pultovima u domaćim klubovima, ali njihov najveći uspjeh je Girls Night, koji je postao već standardni dio repertoara kluba Depo u bivšoj tvornici Katran. Dok je prva asocijacija na riječi “girls night” neki marketinški trik za privlačenje gošća u klubove, u Depou je to noć kada djevojke imaju priliku pokazati što znaju. Girls Night u Depou znači da muziku puštaju samo djevojke.

- Prva ideja bila je da se to zove ‘ladies night’, ali nema šanse. Htjeli smo naglasiti to da smo mlade i da donosimo nešto novo na scenu. Girl power! - govori nam Teychee, pravim imenom Tea Vračić. A gostuju samo istinske zaljubljenice u techno kao glazbu, što je očito čim malo porazgovarate s njima.

- Oduvijek me privlačila takva glazba. Taj elektronički zvuk - počinje razgovor Lalita, mlada Bjelovarka, koja studira na Muzičkoj akademiji i svira rog. Razgovarali smo u kasnim noćnim satima jer sve one rade kako bi mogle uživati u svojoj prvoj strasti, a to je techno glazba. Čim je Lalita spomenula da inače svira rog, postavlja se pitanje kako se mlada žena snalazi u dvije, barem ovako laički, stereotipno muške vrste glazbe. Dijametralno suprotne vrste glazbe.

- Veliko hvala mojem tati, koji me zapravo nenamjerno usmjerio u ovom smjeru. Trebala sam svirati flautu, ali kad su bili upisi, tata je malo zakasnio, pa više nije bilo mjesta u grupi za flautu. Mogla sam upisati samo trubu ili rog, pa su mi savjetovali da odem na oba predavanja i vidim što mi se više sviđa. Otišla sam poslušati rog i odmah sam znala da je to to. To je instrument za mene - govori ona dok se približava ponoć nakon zahtjevnog, ali i zabavnog fotografiranja za potrebe ovog teksta. Praktički jednako strastveno govori o svojoj ljubavi prema rogu, koji “ima taj specifičan zvuk, drukčiji raspon tonova od trube i, iako je zahtjevan instrument, dobar puhač iz njega može izvući čuda”.

Una Lazar (18) iz Varaždin Brega, ima mnogo drukčiji glazbeni put.

- Tata je godinama DJ i od njega sam naslijedila tu ljubav prema glazbi. Jedan dan sam samo došla i rekla: ‘Čuj, stari, ja to hoću. Ja želim biti DJ.’ Nisam mu ostavila previše izbora pa je morao pristati - kaže ona. Iako je najmlađa u grupi, čini se da ima najjasniju viziju svoje budućnosti. Želi organizirati nastupe drugih DJ-a, želi se baviti glazbenom produkcijom i sve to raditi bez zanemarivanja vlastitih nastupa. Budući da su tako mlade, postavlja se pitanje koliko im je lako ili teško uopće se pojaviti na sceni, koliko im je bilo teško dobiti prvi pravi nastup.

- Ne pretjerano teško. Čini mi se da je techno scena nekako otvorenija za nove ljude i nove DJ-je, pa je tako i za prvi nastup bilo dovoljno doći i reći da bih ja nastupala - kaže Lalita, koja se ovim poslom bavi oko godinu dana.

A što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste prvi put pred gostima u klubu stale iza DJ pulta i pogledale publiku?

- Ajoj! - uglas odgovaraju Tea i Una te se počnu smijati kad se sjete kolika ih je trema uhvatila. Lalita se baš i nije složila s njima.

- Mene je više brinulo što će se dogoditi s opremom. Brinulo me najviše što ako nešto otkaže, neki kabel ako se iskopča... Što ako nestane struje?! Ali jednom kad se krene s nastupom, to se sve zaboravi. Taj osjećaj upravljanja publikom kroz glazbu je neopisiv - rekla je.

- Meni je prvi nastup ostao u sjećanju po drhtanju. Bilo je stvarno hladno, grijanje nije radilo i nisam sigurna jesam li se više tresla od te neke treme ili od hladnoće. Ali nema veze. Bitno je da sam probila led, važno je da sam odradila taj svoj prvi nastup i poslije je bilo lakše - malo joj kontrira Tea.

- Ogromna je i razlika kad se pušta pred manje ljudi i pred punim klubom. Razlika je i u odnosu na to kad se pušta, gdje se pušta glazba, sve to se mora uzeti u obzir kad slažem set - nadovezala se Una. Moram paziti i kako publika reagira na neku traku i tu mislim da je velika prednost techno glazbe. Relativno je lako prilagoditi nastup publici te modificirati glazbu ako im se ne sviđa, ali i ako im se sviđa, dodala je.

Sve tri, svaka na svoj način, imale su doticaja s različitim pristupima stvaranju techno glazbe. Dok će neki puristi reći da je jedini dobar techno s gramofonske ploče, one kažu da je to bespredmetna rasprava o analognom ili digitalnom pristupu zvuku.

- Mi jesmo nova generacija, neke nove klinke na sceni, i stariji polako odlaze. Donosimo novu energiju, malo drukčiji zvuk. Iskreno, ne bih rekla da je naš pristup objektivno bolji, ali jest puno lakši. Doslovno iz kreveta uz laptop mogu složiti cijeli set. Dostupnija mi je glazba jer više nema odlazaka u dućane s pločama ili CD-ima pa beskonačnog preslušavanja novih izdanja... Internet mi je sad omogućio da manje vremena trošim na potragu za materijalom, a puno više vremena da posvetim slaganju setova i miksanju različitih traka. Ako je nekome to lošiji zvuk, pa svatko ima pravo na svoje mišljenje - otvoreno će Tea. A kako uopće nastaje jedan set? “Slušanjem glazbe! - pomalo začuđeno odgovaraju.

Lalita opisuje kako je, prije prvog nastupa na Girls Nightu, slušala i kakvu glazbu druge DJ-ice puštaju da se može prilagoditi svemu.

- Ponekad je čitava traka dovoljno dobra da se pusti, ali to je stvarno rijetko. Mora imati neki specifičan groove, neki poseban ritam, da pustim cijelu traku. Najčešće slažem segmente iz traka koji mi odgovaraju i koji odgovaraju uvjetima u kojima se pušta. Ako otvaram noć, bit će potpuno različit set nego ako nastupam u tri ili četiri sata.

Do sada smo pričali o idealnim situacijama, ali što kad se promaši u odabiru glazbe?

- Drugi put bolje biramo - govore one u šali. Skratimo neku traku ili izbacimo nešto skroz, možda se umiksa nešto iz neke druge trake da podigne energiju u klubu, ali to se stvarno rijetko događa, priča Una. Sljedeći Girls Night je u ožujku, kada dolazi čak i gošća iz inozemstva, pa je nekako logično pitanje koliko je teško nagovoriti DJ-ice na nastupe u Depou.

- Najmanji problem. Nekad nas je bilo samo tri rezidentice, pa smo se morale i malo krpati, ali sad je to puno lakše. Pet nas je rezidentica, sad nam se čak i same javljaju i izraze želju da bi nastupale. A neke veće planove za budućnost ne bih još otkrivala. Recimo da je Girls Night koncept koji želimo još razvijati, pa možda čak i izvan granica Hrvatske - priča Tea, pravi motor iza cijelog projekta. Sad sam se potpuno posvetila tome. Vidjela sam da sam stalno umorna nakon posla, da po cijele dane provodim u zatvorenim prostorima i odlučila sam se na promjenu. Sad sam puno sretnija, nasmiješeno će ona.

Bi li radije bile male ribe u velikoj bari ili velike ribe u maloj bari? Bi li radije pokorile zagrebačku techno scenu ili nastupale na nekoj većoj pozornici, recimo u nekom od slavnih berlinskih klubova?

- Možda malo paradoksalno zvuči, ali radije bih zagrijavala publiku u Berlinu nego bila headliner u Bjelovaru. Na većoj sceni se puno više može naučiti, naravno da ni zarada nije ni približno jednaka, ali nikome tu nije primarno zaraditi od nastupa - kao iz topa će Lalita.

I dok smo razgovarali s mladim i doista energičnim novim klinkama na hrvatskoj techno sceni, iz pozadine je sve to promatrao Teo Harouda, koji uskoro slavi dva desetljeća nastupanja. Uvijek uz blagi osmijeh, kao da želi poručiti da je svijet u dobrim rukama. Lalita Tasić, Tea Vračić, Una Lazar, svaka sa svojom specifičnom životnom pričom, svaka sa svojim specifičnim pristupom glazbi, svaka na svoj način pokušavaju razbiti predrasude da je techno mrtav ili da je techno scena isključivo rezervirana za muškarce. Nova generacija kreće s izlascima, nova generacija počinje se baviti ovom glazbom. Pa i ako je DJ pult nekad bio rezerviran za muškarce, sad to na najbolji način mijenjaju upravo one.

