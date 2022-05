Vladimir izgubio od Stefana u duelu: 'Ove ljude sam stvarno zavolio, prethodne ne toliko...'

Za kraj tjedna u 'Survivoru' održao se još jedan duel u kojemu su snage odmjerila dva prijatelja, a jedan od njih napustio je natjecanje i pridružio se ostalim kandidatima kao novi član porote. Nakon što je u posljednjem izazovu za plemenski imunitet plavi tim porazio crvene, održao se izazov za osobni imunitet u kojemu je pobijedila Nađa kojoj je osim zaštite od nominacija pripala odgovornost da odabere jednog duelista.

Članovi crvenog tima nominirali su Vladimira, a Nađa je donijela iznenađujuću odluku i kao njegovog protivnika odabrala Stefana uz zanimljivo obrazloženje. „Nominiram Stefana da ide u duel s Vladimirom jer su najbolji u igrama za osobni imunitet i mislim da će za njih to biti dobar izazov i da su najjači igrači u našem plemenu, pa u duelu mogu pokazati tko je bliže pobjedi“, poručila je Nađa.

Osim neočekivanih nominacija, na Plemenskom vijeću kandidate je najviše iznenadilo Sumejjino distancirano ponašanje jer za vrijeme trajanja vijeća gotovo da nije htjela ni pogledati članove plavog tima. Sumejja je svojim bivšim suigračima poručila da je saznala za neke dogovore unutar tima zbog kojih nije bila naročito sretna što ih ponovo vidi, a njezine su izjave posebno teško pale Teni koja se nakon nominacija potužila Niki.



„Najgore mi je kad ne znam u čemu je stvar. Ne znam zašto se ljuti. Ne može mi zamjerati odluku jer je to jedina odluka koju sam u tom trenu mogla donijeti. Mogla sam sebe izbaciti, a protiv vas dvije bih sigurno izgubila. Nevena je bila zaštićena, a to je bila jedina stvar koju sam mogla napraviti, ali ne osjećam se kao da mi to zamjera nego izgleda mi kao da nešto drugo zamjera“, priznala je Tena kojoj je ishod posljednjeg vijeća ostao u lošem sjećanju.



Dok su članovi plavog tima pokušavali odgonetnuti Sumejjine riječi na vijeću, crveni su se uputili na duel u kojemu su se suočili Stefan i Vladimir, po mnogima najjače karike crvenog tima. Kandidati su ovoga puta imali zadatak da održavaju ravnotežu na drvenoj podlozi te istovremeno u zraku drže ruku s kojom je povezana kanta vode koja se prolijeva onoga trenutka kad kandidat izgubi ravnotežu.

U ovom je izazovu bolji bio Stefan koji se vratio crvenom timu, dok se od njih morao oprostiti Vladimir koji je unatoč porazu zadržao osmijeh na licu. „Ove ljude sam stvarno zavolio jer sam u posljednje vrijeme postao prisutniji ovdje i dao sam sebi šansu da ih upoznam. Ove prethodne i nisam toliko, više sam se fokusirao na neke njihove mane i loše strane, što sebi uzimam kao manu“, poručio je Vladimir koji se više zbližio s preostalim članovima crvenog tima nego s onima koji su dosad ispali.

Budući da je za Vladimira natjecateljski dio showa završio, iskoristio je posljednju šansu da se obrati svojim suigračima. „Drago mi je da smo prošli sve što smo prošli, vidimo se uskoro, pa ćemo pričati potanko o svemu“, poručio je kratko Vladimir koji je ugasio svoju baklju i pridružio se ostalim članovima porote.

