Vladimir Kočiš Zec za 24sata: 'To nije za šaliti se! Objavio sam da sam živ, prijatelji su se prepali'

Gluposti. Za svaku osudu. Netko me uzeo na zub. Nemoguće pronaći izvor, tako da ću to ignorirati, rekao nam je Vladimir Kočiš Zec (75) nakon što se prethodnih dana na društvenim mrežama šire se lažne vijesti o njemu.

Osim lažnih objava na društvenim mrežama kruži i vijest da je glazbenik preminuo.

- Objavio sam na Facebooku da sam živ i zdrav. To mi je bilo važno zbog prijatelja, jer su se neki od njih uplašili. To nije za šaliti se. Nisam jedini kome to rade. Kad se umiješa umjetna inteligencija ode sve k vragu - rekao nam je Kočiš Zec.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Naime, Na Facebooku se pojavila plaćena objava pod naslovom 'Skandal koji je šokirao cijeli svijet!' uz opis: 'Vladimir Kočiš Zec u neviđenom skandalu, karijera u opasnosti!'.

Na fotki je Kočiš Zec u Al verziji, dok je iza njega ispisana riječ 'skandal', a ona najbizarnija vijest je da je glazbenik preminuo.

Foto: screenshoot/facebook

'Tužan je dan za Hrvatsku: opraštamo se od Vladimira Kočiša Zeca', glasi naslov objave, dok u opisu piše: 'Zemlja je izgubila jednog od svojih najpoznatijih glazbenika'.