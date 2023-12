Vladimir Tintor kao Tesla, genij iz Smiljana: 'Velika je to čast'

U projektu 'Nikola Tesla - puni krug' autora Petre Radin i Marija Kovača glumac Vladimir Tintor (45) utjelovio je genijalca. Gostovali su nedavno i u New Yorku, 'igrali' gdje je živio i boravio veliki izumitelj iz Smiljana. Mi smo ga snimali u Tehničkome muzeju 'Nikola Tesla', a na izlasku su ga 'prepoznala' školska djeca koja su došla na izlet iz Kloštar Ivanića. Svi su se htjeli fotografirati s Teslom...

Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

- Bilo je vrlo emotivno. Veliki je privilegij igrati takvog čovjeka kao što je to bio Tesla, i to još u jednom takvom gradu kao što je New York - rekao nam je Tintor.

U velikom intervjuu samo za Cafe otkriva kako će provesti blagdane, kakvi ga projekti čekaju u idućoj godini, ali i što ga je spasilo od teškog životnog razdoblja.

Za nekoliko dana 65. rođendan slavi najdugovječnija HRT-ova emisija 'Plodovi zemlje', a 'Simpsoni' su doživjeli 34. unatoč svim izazovima.

Foto: PROMO

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Sve to samo u novom Cafeu, koji potražite u petak uz 24sata.