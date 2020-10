Vlado i Kristina napustili show, a najbolji su bili Marko i Gina

Druga emisija HRT-ova showa Zvijezde pjevaju donijela je prvo ispadanje. Iako nisu imali najniže ocjene prema mišljenju žirija, publika je odlučila da show napuste Kristina Klemenčić Novinc i Vlado Kalember.

<p>U <a href="https://magazin.hrt.hr/664125/zvijezde-pjevaju-show-napustili-kristina-i-vlado">HRT</a>-ovom zabavnom showu 'Zvijezde pjevaju' parovi su se ovaj put natjecali u žanrovima novi val i country. Uz žiri u sastavu Danijela Martinović, Mirela Priselac Remi, Marko Tolja i Jurica Pađen, o tome tko prolazi dalje odlučila je i publika u studiju.</p><p>Emisiju je otvorio par koji je najbolje ocijenjen u prvoj emisiji, Ivan Šarić i Lara Antić Prskalo. Za country izvedbu pjesme Jackson dobili su nešto niže ocjene nego u prvoj emisiji, ali žiri ih je ponovno pohvalio. Remi je bila nešto kritičnija od ostatka žirija te je istaknula kako je od njihove izvedbe očekivala više i da Ivan nije pustio svome predivnom glasu da dođe do izražaja. Ostalim članovima žirija se dopao njihov nastup te su ga ocijenili simpatičnim i prirodnim. Ukupan zbroj ocjena iznosio je 31.</p><p>Nakon ocjena žirija uslijedilo je, kao i nakon nastupa svakoga sljedećega natjecateljskog dua, ocjenjivanje publike putem posebnih uređaja.</p><p>Drugi su nastupili glumac Boris Svrtan i Lea Mijatović. S pjesmom Zamisli život u ritmu muzike za ples, dobili su pohvale jer su donijeli veselje i dobru energiju na pozornicu. Jurica Pađen je istaknuo kako je siguran da bi se ova izvedba dopala i originalnom izvođaču pjesme Juri Stubliću. Za svoj nastup dobili su zbroj ocjena 30.</p><p>Uslijedio je country standard Islands in the Stream kojeg su izveli meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc i Vlado Kalember. Nakon izvedbe pjesme Vlado se požalio kako pjesma ima puno teksta i da je zbog toga ne bi volio ponovno pjevati. Danijela Martinović je pohvalila Kristinino piano pjevanje, ali je dodala da je ipak bio hrabar odabir pjesme. Jurica Pađen je rekao kako mu Vlado izgleda večeras kako kockar, ali kockar koji dobiva, a ne gubi jer ima dobru partnericu. Ukupan zbroj ocjena je 28.</p><p>Glumac Marko Petrić i Gina Victoria predstavili su se s pjesmom iz razdoblja novog vala, Anđeli nas zovu da im skinemo krila. Marko je bio puno bolji nego prošli put, bio je melodičan i ritmički točan, ustvrdio je član žirija Marko Tolja. Dobili su pohvale za odličan nastup u cijelosti, od odabira pjesme do odjevne kombinacije. Ukupnim zbrojem ocjena 34, njihov nastup ocijenjen je najboljim večeras.</p><p>Posljednje mjesto u prvoj emisiji pripalo je novinaru Damiru Smrtiću i Ivani Kindl. To ih nije obeshrabrilo pa su večerašnjoj emisiji izveli country pjesmu Hallo Mary Lou. Stajling je odličan, koreografija izvrsna, a u pjevanju je izvrsna bila jedino Ivana Kindl, našalila se članica žirija Remi. Dodala je kako Damir polako napreduje i sve je opušteniji no da bi trebao još malo vježbati i poraditi na pjevanju. Smrtić je postao Živić – ustvrdio je pak Jurica Pađen i pohvalio Damira da je podignuo svoju izvedbu za stepenicu više. Dobili su nešto bolje ocjene nego zadnji put, ukupan zbroj iznosio je 26.</p><p>Uslijedio je nastup glumice i redateljice Arije Rizvić i Marka Kutlića. Iz žanra novog vala, odabrali su pjesmu Moja prva ljubav. Žiri je komentirao kako je Arja u prošloj emisiji dokazala da zna pjevati, a u ovoj je bila pjevački točna i korektna no da odabirom ove pjesme nije uspjela pokazati svu svoju pjevačku raskoš. Za svojevrsni igrokaz kojim su popratili svoju izvedbu, dobili su pohvale te im je ukupan zbroj ocjena 28.</p><p>Sedmi večerašnji par, glumica Dora Fišter i Bojan Jambrošić, izveli su country pjesmu Have You Ever Seen the Rain. Da Dora ima lijepu boju glasa i da joj pjesma dobro pristaje, složili su se svi članovi žirija. Savjetovali su joj da se u buduće malo manje trudi te da će možda na taj način dobiti na opuštenosti i prevladati tremu. Par je dobio zbroj ocjena 28.</p><p>Šećer je došao na kraju, komentirala je Remi nastup posljednjeg para koji je nastupio večeras. Bivša miss Hrvatske i poduzetnica Josipa Kusić i Sandi Cenov izveli su pjesmu Volim te još. U nastupu su bili uvjerljivi, a Josipa je dobila brojne pohvale na račun lijepe boje glasa, izgleda i osobnosti. Za izvedbu pjesme iz razdoblja novog vala dobili su zbroj ocjena 29.</p><p>Prije nego što smo doznali tko napušta sudjelovanje u emisiji Zvijezde pjevaju, gledatelji su mogli uživati u nastupu prošlogodišnjih pobjednika Tare Thaller i Dine Jelusića. Izveli su pjesmu Higher Ground Stevieja Wondera, jednu od najboljih funk pjesama svih vremena, a funk je, podsjećamo, na popisu novih žanrova ove devete sezone.</p><p>Zbrojem bodova žirija i bodova dobivenih glasovanjem publike u studiju odlučeno je da emisiju napuštaju Kristina i Vlado. HRT-ova meteorologinja zaključila je da će joj sudjelovanje u emisiji Zvijezde pjevaju ostati u lijepom sjećanju, a njezin mentor se našalio kako mu je najteže što će morati za kraj još jedanput otpjevati pjesmu s puno teksta.</p>