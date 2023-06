Vlado Kalember (70) prisjetio se mlađih dana: 'Evo to sam ja! A prošlo je samo preko 50 godina'

Glazbenik Vlado Kalember (70) objavio je na društvenim mrežama svoju fotografiju staru više od 50 godina.

- Evo to sam ja ! Sviram fagot u školskom orkestru, a prošlo je samo nešto preko 50 godina Što je to u smislu vremena? Ništa! Ionako su prošle prebrzo! Možda se zemlja vrti sve brže oko sebe i oko sunca, pa to zato vrijeme sve brže prolazi - napisao je uz crno-bijelu fotografiju.

Glazbenik je nedavno napunio 70 godina, a mladolik izgled može zahvaliti samodisciplini. Rekao je nedavno kako je oduvijek smatrao da alkohol i Showbizz ne idu zajedno, a na sve što se mogao navući nastojao je izbjegavati. Smatra se dosadnim tipom, koji nikad nije bio sklon porocima. Sportskim rječnikom, Kalember je objasnio da svaki sport ima svoj out i korner, pa tako i život.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

- Ako iziđem izvan crte onda sam izvan igre. Nogometno igralište je uvijek iste veličine, no ima onih koji se tu snalaze dobro poput Maradone, Modrića, Messija, Ronalda i Pelea, no ima onih za koje vrijede ista pravila, no ne snalaze se na njemu tako dobro - izjavio je prilikom gostovanja na Happy FM-u.

Spomenuo je tad i bivšu suprugu, violončelisticu Anu Rucner (40), s kojom ima sina Doriana. Nakon razvoda ostali su i više nego u dobrim odnosima, što je iznenadilo sutkinju tijekom brakorazvodne parnice.

- Sjedili smo u sudnici, ali ne na suprotnim stranama, kao što je to praksa kod nas. Mi smo sjedili zajedno, a Ana me čak primila za ruku, na što nas je sutkinja upitala je li ovo neka ‘showbizz’ fora. Odgovorio sam joj da nije - kako smo se dogovorili da ćemo se oženiti, tako smo se dogovorili i da ćemo se rastat - otkrio je Kalember.