Vlado Kreslin u Tvornici Kulture imao koncert za pamćenje!

Iako je Vlado Kreslin naviknut na velike rasprodane dvorane koje priliče njegovom statusu na sceni, zagrebačka ga je Tvornica Kulture oduševila, ne brojem ljudi, već fenomenalnim angažmanom publike kakav se rijetko viđa. Bio je to jedan od onih koncerata koji vas jednostavno tjera da si putem do kuće opet puštate iste pjesme koje ste do maloprije slušali na koncertu.

Koncert je započeo pjesmom “Cesta”, poznatoj po tome da je jedna od omiljenih najvećim fanovima. Nakon takvog uvoda publika je velikim pljeskom i povicima nagrađivala svaku Kreslinovu reakciju, a bilo ih je puno, pa je dojam atmosfere bio kao da ste na jednom velikom druženju starog mačka i najvjernijih obožavatelja lika i djela.

Zagreb: Vlado Kreslin održao koncert u Tvornici | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Koncert u Tvornici kulture bio je odlična prilika svima koji uživo žele čuti što ima posebno u tom Čovjeku s crnom gitarom o kojemu su snimili i dokumentarni film pod nazivom “Pjevajte mi pjesmu” koji se prikazivao na hrvatskim TV ekranima.

Predstavio je samo presjek svojih odabranih pjesama, a pred sami kraj koncerta, dodijeljena mu je Multi-platinum nagrada za vrhunska diskografska dostignuća i 50 godina glazbenog stvaralaštva od strane Hrvatske diskografske udruge.

Gost koncerta bio je popularni Šajeta koji je donio ludu energiju na pozornicu i izveo s Kreslinom njihov sjajni duet imena “Rulet”, koji broji više milijuna pregleda na YouTubeu. Na pozornici se Kreslinu kratko pridružio i frontmen grupe Ogenj na čijem je posljednjem singlu “Vojna” slovenski trubadur gostovao.

Kreslin je jedini slovenski kantautor koji uživa popularnost i preko oceana budući da je surađivao s brojnim poznatim svjetskim glazbenicima, a razlog je svima bio jasan već od samog početka koncerta. Nisu Kreslina bez razloga prepoznali velikani poput R.E.M-a, Mary Coughlan, Chrisa Eckmana, Stevea Wynna, Allana Taylora, Hansa Theesinka.

Kreslina je pratio njegov sjajni bend Mali bogovi koji su stvarno bogovski svirali, a energija i umjetničkim profesionalizam njihove izvedbe u Tvornici treba poslužiti kao model mlađim glazbenicima na kojemu se gradi uspjeh. Kreslin je izveo i dao publici da mu pomogne pjevati hitove “Tista črna kitara”, “Od višine se zvrti”, “Nekega jutro ko se zdani”, “Preko Mure, preko Drave”, “Vse se da”, dok je ostatak vrhunskih pjesama maestralno odsvirao i otpjevao, svirajući na trenutke simultano svoju crnu gitaru i usnu harmoniku.

“Ena pesem”, “Tvoje jutro”, “Ptič”, “Reka”, “Tisoč let”, “Lahko bi zletela”, “Tista zakartana ura”, te mnoge druge koje je izveo su u Sloveniji postale skoro pa narodnima. Najtiražniji slovenski kantautor je s bendom na samome kraju izveo i vlastitu obradu pjesme Franca Prešerna, a šarenilo vrhunskog zvuka i glazbene poezije poput ovog koncerta rijetko se nalazi, potvrdit će oni koji su ga slušali uživo.