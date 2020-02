Vlado o razvodu: U svemu smo bili odlični, ali se javila razlika

Violončelistica Ana Rucner (37) i pjevač Vlado Kalember (67) nisu u braku šest godina, ali se ne svađaju već zajedno odgajaju sina Dariana (13). Za Avaz.ba Vlado je ispričao o razvodu braka te o nekim svojim zabludama, a govorio je i o bivšoj supruzi i još nekim ženama.

- Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo to da sam veliki zavodnik je jedna od njih. S kim god bih popio kavu, to bi svi prenijeli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i 'prišiveno'. Bilo je to takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara - rekao je Vlado.

Danas na vrijeme svoje najveće popularnosti u 80-im godinama gleda kao na vrijeme kad je bilo fora da mlade djevojke imaju neku simpatiju. Iako na ovim prostorima baš i nije uobičajeno biti u dobrim odnosima nakon razvoda, Vlado i Ana se odlično slažu.

- Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - ističe.

Istaknuo je i kako je dijete najljepše što mu se u životu dogodilo.

- Ana i ja imamo najljepšu stvar koja se desila, a to je dijete. Mi smo bili u svemu odlični, ali pojavilo se nekoliko različitosti. Pa zašto te različitosti pretvarati u jednakost - kaže.

