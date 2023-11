Vladyslava šokirala Martinu u 'Supertalentu': 'Mislila sam da smo vidjeli sve, da nema dalje'

Na pozornici pokazujem sve svoje emocije, na trenutke uopće ne vidim ljude oko sebe, kad završim s nastupom, ponovno vidim ljude oko sebe, rekla je uoči svog nastupa Vladyslava Kushnir.

Na audiciji se predstavila s vratolomijama na zračnom kolutu, a o svom prvom nastupu u showu je progovorila prije polufinala.

- Zadovoljna sam sa svojim zadnjim nastupom. Kad sam čula komplimente pitala sam se je li netko iza mene. Vrlo sam samokritična. Zato za sebe ne mogu reći da sam najbolja, plakala sam jer je to moj san, život mi se okrenuo za 180 stupnjeva - priznala je Vladyslava pa dodala:

Foto: Luka Dubroja

- Svi su gledali moj nastup na Supertalentu i naravno, mama je bila jako ponosna na mene. Čak i tata i brat. To me motivira da se i dalje nastavim ovime baviti. Ime sljedećeg nastupa je 'Impuls'. Puno mi ljudi govori da sam impulzivna. Moj će dečko upravljati motorom koji će me vući gore i dolje. Ovo je prvi put da zajedno radimo, naravno, trebamo imati puno povjerenja. Bilo bi nemoguće to raditi da smo u svađi. Trenutno mi je ovo najvažnija stvar u životu. Kad uđem u nešto, onda tome dajem čitavu sebe. Očekujem da ću proći u finale jer želim pokazati još jednu sebe. Ja kao pobjednica? Ne znam...

Foto: Nova TV

Svojim je novim nastupom ponovno uspjela oduševiti žiri.

- Ja sam mislila da smo mi vidjeli sve i da ne postoji dalje od audicije, očekivala sam puno, ali nisam očekivala ovo. Ovo je next level, ne znam da li to sama izmišljaš, ovo je za divljenje - rekla je Martina.

Foto: Nova TV

- Ja ne znam puno o ovome, ali svaki put nastojim predvidjeti koji element dolazi, hoćeš li visjeti ovako ili onako. Sve što si napravila, nisam mogao ni zamisliti da će doći. Toliko toga si radila oko koluta, bila si iznad njega, pa ispod. Radila si neke lude stvari, stvarno je bilo jako dobro - komentirao je Fabijan.

- Na audiciji si bila sjajna i rekli smo da takvo nešto nikada nismo vidjeli. No večeras si nam pokazala i više, nije bilo samo atraktivno već i jako opasno, gledala sam imaš li kakvu pomoć u slučaju da nešto pođe krivo. Svemir je očito na tvojoj strani, bila si fantastična - zaključila je Maja.