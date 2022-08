Vlaho Arbulić provozao kćerkicu na motociklu pa je sve snimio: 'Cure se samo žele zabavljati'

Glazbenik Vlaho Arbulić (32) objavio je video u kojem se vozi na motociklu sa svojom kćeri Lucom (7). Nije se vozio baš sporo, a to je njegovo pratitelje iznenadilo jer ga većinom smatraju brižnim i pažljivim ocem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mala Luce sjedila je iza njega, a Vlaho je vozio motocikl na dvosmjernoj cesti kojom prolaze automobili. U pozadini im je svirala kultna pjesma od Cindy Lauper 'Girls Just Want To Have Fun'.

Vlaho je odlučio taj trenutak snimiti pa su zajedno, on i djevojčica, gledali u kameru koja je bila pričvršćena za upravljač vozila.

Ono što je najviše zasmetalo njegovim pratiteljima je to što, iako oboje propisno nose kacigu, djeca se ne smiju voziti na motociklu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisano je da se dijete mlađe od 12 godina ne smije prevoziti na mopedu i motociklu.

Novčana kazna koja je predviđena za nepoštivanje odredbe iznosi 500 kuna, iako je njihov primarni cilj prijevoz djece na siguran način te spašavanje njihova života u slučaju prometne nesreće.

Podsjetimo, Vlaho je trenutačno u Konavlima gdje će graditi i kuću, a ovog ljeta odmarao je i u grčkom Mikonosu sa svojom partnericom Tatjanom Dragović s kojom je nedavno i proslavio devetu godišnjicu veze.

