Vlasnica kuće pronašla skriveno 'svetište' posvećeno Nicolasu Cageu: Fotke, tepih za klečanje

Žena je ostala nemalo iznenađena nakon što je u svojoj kući otkrila svojevrsno 'svetište' posvećeno američkom glumcu Nicolasu Cageu (59). Pozvala je majstore kako bi joj instalirali nove kablove i nije imala pojma o skrivenom 'svetištu' u niskom prostoru ispod njezine spavaće sobe.

Kad su majstori prionuli na posao, naišli su na najmanje 12 fotografija Nicolasa Cagea koje vise na žici sa stropa, tepih za klečanje, svijeće, pehar i kutiju punu predmeta koji su viđeni u njegovim filmovima. Živjela je u kući cijelu godinu prije nego što je otkrila svetište i pitala se tko ju je od njezinih prethodnih vlasnika postavio.

Njezina prijateljica je neobičnu priču podijelila s korisnicima na Redditu:

- I to je bilo točno ispod spavaće sobe moje prijateljice. Kad je njezina mama to vidjela, ušla je tamo i sve počistila jer ju je to previše čudilo. Mora da je to namjestio prethodni vlasnik. Znam samo da je bila sredovječna gospođa, nisam sigurna ima li djece - napisala je prijateljica.

Mnogim korisnicima Reddita je nesvakidašnje svetište bilo smiješno, a neki su podijelili svoje priče o neobičnim stvarima koje su ostavili ili pronašli u svojim domovima.

Cage je glumac, producent i redatelj, a glumio je u najmanje 119 filmova uključujući 'Ghost Rider', 'Nacionalno Blago', 'Nestali za 60 sekundi', 'Napuštajući Las Vegas' itd.

Marljivi glumac osvojio je Oscara za najboljeg glavnog glumca, Zlatni globus i nagradu Screen Actors Guild Awards, a nominiran je i za dvije filmske nagrade Britanske akademije (BAFTA).

Nedavno je izašao trailer za novi film 'Renfield' u kojem ćemo gledati Cagea kao Drakulu. Redatelj filma je Chris McKay, koji je prethodno režirao 'The Lego Batman Movie' i njegov nastavak, dok se scenarij temelji na ideji kreatora stripa 'The Walking Dead' Roberta Kirkmana.

