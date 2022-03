Vlatka je u Plesu sa zvijezdama izgubila živce: Posvađala se zbog haljine golog trbuha

A dobro jeste li vi normalni? Kakav je ovo kostim, izgubila je Vlatka Pokos (51) živce, priča nam očevidac, tijekom nedavne probe za nastup.

Pjevačicu i voditeljicu isprva je poziv za sudjelovanje u jednom od gledanijih showova oduševio, no na kraju joj je ostavio gorak okus. "Zamrznula" je posao u Torontu, gdje živi posljednjih pet godina, kako bi mogla sudjelovati u 'Plesu sa zvijezdama' , a i koncepcija showa, odnosno natjecanje u plesanju, bila joj je izazov.

Vlatka je navodno po emisiji dobila oko 1000 eura, što znači da je za dvije emisije, u koliko ih je sudjelovala, zaradila 2000 eura. No vrlo brzo se, doznajemo, razočarala. Produkcija showa navodno joj je platila avionsku kartu i smještaj u Zagrebu, gdje se snima show, no prema nedavnom pisanju Indexa, Nova TV natjecateljima ne pokriva nikakve troškove, pa tijekom snimanja, koje traje cijeli dan, navodno sami plaćaju hranu i ostale potrepštine.

Kap koja je kod Vlatke prelila čašu bile su haljine koje su joj namijenili. Već za najavu showa dodijelili su joj crnu haljinu na preklop sa zlatnim detaljima. "Koma je, ali nemam izbora", navodno je outfit prokomentirala Vlatka. No kad je vidjela kako joj žele dati da odjene haljinu golog trbuha, Vlatka se više nije mogla suzdržati i posvađala se.

- S pravom - komentiraju nam neki kostimografi.

- Tko je vidio da zrela žena od 50 godina nosi haljinu golog trbuha. Pa nije Vlatka Jennifer Lopez. OK, nosila je nekad haljinu u stilu J. Lo, dubokog dekoltea, izrez joj je bio do pupka, ali to je bilo prije 20 godina. Vlatka izgleda super, ali goli trbuh jednostavno nije dobar odabir haljine za nju - kaže nam jedan kostimograf upućen u snimanje emisije.

Vlatka nikad nije dala na sebe. Podsjetimo, 2000. smjelu crnu haljinu Strenesse, dubokog dekoltea, nosila je u izravnom prijenosu HTV-a s izbora za Miss Hrvatske, zbog čega je dobila otkaz. Sličnu haljinu samo tri mjeseca prije Vlatke odjenula je J. Lo na dodjeli nagrada Grammy.

- Moja slavna haljina više nije u mom posjedu, poklonila sam je prije mnogo godina. Da je imam, opet bih je odjenula. Zašto ne - rekla nam je nedavno Vlatka, nakon što je 2019. J. Lo opet odjenula slavnu Versace haljinu kad je ponosno prošetala na Milanskom tjednu mode.

- Mislila sam da poslije svjetske promocije takvog dekoltea neće biti prevelike reakcije u Hrvatskoj. Međutim, dogodila se. Dovoljno je da nekome tko ima moć niste simpatični i vaša karijera je završena. Bila sam šokirana pretjeranom reakcijom u hrvatskoj javnosti. I danas se tome čudim, s obzirom na to da sam vodila izbor ljepote na kojem su se polugole (maloljetne) djevojke prešetavale ispred žirija i 'svekolikog pučanstva' - rekla nam je Vlatka.

No tad nam je rekla da ne žali ni za čim.

- Bez obzira na to što to nisam planirala, uvijek mi se sviđalo provocirati lažne moraliste u Hrvata i šire. Tad još nisam vidjela da se društvo kreće u tom novom, lažno konzervativnom, super licemjernom smjeru. Danas mi je jasno da je to bio tek početak. Hrvatsko je društvo u posljednjih godina nazadovalo u svim sferama dvadesetak godina - zaključila je Vlatka.

Mnogi su prognozirali da će se Vlatka nakon "Plesa sa zvijezdama" vratiti u Hrvatsku te da bi trebala dobiti neki voditeljski angažman. I sama nam je znala reći da joj silno nedostaju domovina, obitelj i prijatelji.

- Nikad neću shvatiti zašto je moja voditeljska karijera u Hrvatskoj bila sabotirana. Bez lažne skromnosti, nemam baš puno konkurencije. Ekranima vladaju prilično bezlični ljudi. Ili uvijek iste, nezanimljive face. Kriteriji su generalno vrlo niski. Društvene mreže i primitivni, turbofolk trendovi uništili su hrvatski javni prostor. Mislim da ima i previše reality projekata i raznih 'talenata' za pet minuta slave - kaže Vlatka, koja bi na televiziji htjela gledati prave zvijezde i profesionalce. Umjesto takvih, gledamo amaterizam s lokalnih natjecanja u pjevanju - zaključila je Pokos.

A što se tiče negativnih komentara na račun njenog izgleda, Vlatka nam je nedavno rekla da nikad nije radila estetske zahvate.

- Možda ću jednog dana nešto napraviti, ali siguro to neću skrivati. Volim svoje bore smijalice i ne vidim ništa loše u tome. Mislim da je to odraz života, emocija i svega onog što jesmo. Život nas takvima oblikuje. Ne želim izgledati kao 25-godišnjakinja. Ja sam sad zrela žena, imam drugu vrstu ljepote. U puno načina sam sebi ljepša jer je iza mene sad život, a ne samo puki fizički izgled. Tako razmišljam. Po tome sam više staromodna, žao mi je što se nisam rodila 20-ak godina ranije. Volim modernu tehnologiju i obrazujem se, ali ne volim površnost i lažnost koje su donijele društvene mreže. To je sve velika laž, previše je umjetnog, ništa nije stvarno, ni emocije, ni seks, ni izgled. Ništa nije pravo. Ja se nekako borim protiv tog lažnog - rekla nam je Vlatka.

Vlatka ovih dana, kako doznajemo, pakira kofere i dolazi u Split, za koji je posebno vezana. Nedavno nam je na pitanje kakav je njen ljubavni status rekla: "Čekam onog pravog".

- Prvo, mora biti Dalmatinac. Totalno sam slaba na Dalmatince. Šalim se, naravno.Volim Dalmatince, a vjerujem u energiju i bitno mi je da je zreo, šarmantan i inteligentan. Da je sportski tip i da živi aktivnim životom. To odmah znači da je fit i da dobro izgleda jer ja sam takva. Želim nekog tko je sličan meni. Mora biti zanimljiv i slojevit - zaključila je Vlatka.