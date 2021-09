Bivša pjevačica Vlatka Pokos (51) objavila je status podrške pjevačici Nini Kraljić (29) koja je u zadnji tren otkazala nastup na 56. Festivalu kajkavskih popevki u Krapini jer ne želi pjevati besplatno.

- Dajem apsolutnu podršku iznimno talentiranoj Nini Kraljić i njenoj borbi za bolji položaj glazbenih umjetnika u Hrvatskoj. Šira javnost treba znati da umjetnički rad i produkcija zahtijevaju puno novca. Istovremeno, od umjetnika se neprestano očekuje da rade besplatno ili za slavu! I sama sam se konstantno suočavala s tim - piše Vlatka.

- Istina je da razni organizatori festivala uzimaju veliki novac za njihovu organizaciju, a umjetnici od toga eventualno mogu očekivati skromne putne troškove i isto takav smještaj. Uz to, od umjetnika se očekuje da besplatno organizatoru ustupe svoje snimke za daljnje eksploatiranje. Snimku, čija cijena može biti i do 3000 eura, plaća umjetnik, a eksploatira organizator festivala. Dakako, očekuju se vrhunski izgled, odjeća, šminka i frizura - sve to snosi umjetnik! Koji teško ili nikako može u Hrvatskoj naplatiti svoj rad i talent. Podrška Nini i ostalim umjetnicima u Hrvatskoj - zaključila je Vlatka.

Podsjetimo, Nina je u zadnji tren otkazala nastup, a u svom obrazloženju navela kako ni ubuduće neće pristajati na pro bono poslove. Mišljenja kolega i javnosti su podijeljena. Neki se slažu s pjevačicom, a pojedinci misle kako se Nina svađu privlači pažnju na sebe.