Vlatka Pokos ima novu pjesmu, poslušajte njenu 'Ženu od afera'

Nakon višegodišnjeg izbivanja s hrvatske glazbene scene i života u inozemstvu, Vlatka Pokos vraća se singlom intrigantnog naziva 'Žena of afera' kojom Vlatka izlazi iz svoje zone komfora u glazbenom i stilskom smislu te priprema iznenađenje za svoju postojeću, ali i novu publiku.

Pjesma je nastala u suradnji s mladom ekipom glazbenika u sastavu: Sharki, Giovane i Rols Roks, koje zasigurno čeka uspješna glazbena karijera.

Nakon senzacionalnog nastupa na spektaklu Mega Dance Party u Areni, u veljači ove godine, ponesena entuzijazmom i emocijama koje je podijelila s vjernom publikom, odlučila je zakoračiti u novi glazbeni pravac i približiti se i mlađoj publici.

Foto: Instagram/Vlatka Pokos

Tom prilikom Vlatka je izjavila za magazin Story:

- Scena mi je u krvi i rođena sam za nju, to je moj prirodni ambijent. Beskrajno sam uživala u nastupu, atmosferi i energiji koju sam osjetila od publike. S obzirom na to da me dulje nije bilo na estradi, nisam bila sigurna što mogu očekivati. No ono što sam osjetila te večeri, bila je čista ljubav.

Vlatkina nova pjesma 'Žena od afera' koja se poigrava konotacijama vezanima za njen život, sigurno će pronaći put do vaših srca, playera i plesnih podija.

POSLUŠAJTE PJESMU: