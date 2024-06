Vlatki Pokos prijavili video na Instagramu, ona se pobunila: 'Izgleda da ima puno klečavaca'

Moj prethodni video prijavljen je Insta kao seksualno eksplicitan. Izgleda da ima puno 'klečavaca' na društvenim mrežama, napisala je u novom videu pjevačica Vlatka Pokos (54). Podijelila je video s jednog snimanja u kojem je pozirala u crnoj pripijenoj haljini s velikim prorezom. Uz video se požalila kako su joj prethodni video koji je objavila prijavili zbog 'eksplicitnog' sadržaja.

- Evo jednog malo čednijeg - dodala je Vlatka, a u pozadinu videa je stavila svoju novu pjesmu 'Žena od afera'. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji te poručili kako su 'ljudi ljubomorni'. 'Ljudi su čudna bića', 'Ne mogu vam ništa', pisali su joj.

Inače, Vlatka je napravila dugogodišnju pauzu od glazbe, a onda se vratila na scenu s pjesmom 'Žena od afera'. Pjesma je nastala u suradnji s mladom ekipom glazbenika u sastavu: Sharki, Giovane i Rols Roks.

- Nije me bilo osam godina. A na novu pjesmu jako je utjecao Mega Dance Party u veljači na kojem sam pjevala. Publika me sjajno prihvatila - rekla nam je ranije Vlatka. Pjesmu je stvarala s mladim glazbenicima jer joj je to bila želja, a u pjesmi se odmaknula od svog stila.

Foto: PROMO