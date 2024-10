Vlatko Stefanovski oduševio je londonsku publiku: Slavlje u kantini u kojoj su bili i Beatlesi

Vlatko Stefanovski (67) obilježava 50 godina karijere, a jedna od stanica proslave bila je u Londonu proteklih dana. Raspored je bio gust, ali prije svega respektabilan. Prvo je imao koncert u rasprodanom klubu "Dingwalls 2" u londonskoj četvrti Camden, a potom i snimanje u legendarnom Abbey Road Studios.

- Naše londonsko iskustvo se polako zatvara. Imali smo pet magičnih dana. U kultnom Abbey Road Studios obišli smo sve hodnike, vidjeli sve instrumente i da kažem sveta mjesta na kojima su Beatlesi radili. U Abbey Road Studio Three pjevao sam na mikrofonu na kojem je nekad pjevala Amy Winehouse. Golema je motivacija snimati na ovakvome mjestu i rijetko iskustvo - rekao je Stefanovski.

Foto: Zoran Veselinović

Projekt, uz suradnju ekipe iz Croatia Recordsa, uključivao je snimanje u Abbey Road Studio Three, u kojem je Vlatko, uz Jana Stefanovskog na bubnjevima i Tihomira Hojsaka na kontrabasu, snimio čak 22 pjesme, među kojima je i "While My Guitar Gently Weeps" jedne od najvećih grupa svih vremena - The Beatles.

Pjesma je izabrana kao posveta prostoru i dijelu povijesti koji je obilježila liverpulska četvorka.

- Na kraju je sve završilo euforično, stoga smo u kantini u kojoj su nekad sjedili Beatlesi i mnogi drugi glazbenici proslavili trud i energiju koju smo ostavili u studiju - otkrio je Stefanovski.

Foto: Zoran Veselinović

Vlatko je gitarist svjetskoga glasa koji je zauvijek obilježio glazbu ovih prostora, prvo kao lider fenomenalne grupe Leb i sol, a zatim i svojim solo projektima. Nastupa desetljećima, pa se osvrnuo i na londonski koncert.

- Koncert je bio nezaboravan. Publika je pjevala u jedan glas s nama. Bilo je izuzetno i čarobno. Vraćamo se kući umorni, ali iznimno zadovoljni - dodao je Vlatko.

Foto: Zoran Veselinović