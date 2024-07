Vodice postaju središte zabave! Koncerte najavili eurovizijska predstavnica i trap zvijezde...

Vodice su i ovoga ljeta na putu da postanu epicentar vrhunske zabave! U klub La Playa by Imperial na open-air koncerte iz tjedna u tjedan pristižu najveće glazbene zvijezde, koje svojim hitovima i zaraznom energijom podižu atmosferu na pozornici smještenoj tik uz more. Treću godinu zaredom La Playa opravdava status jednog od najpopularnijih klubova na Jadranu i bogatim programom će do kraja kolovoza rasplesati i raspjevati tisuće gostiju.

Foto: La Playa

Klub je postao nezaobilazna točka brojnih izvođača, koji su odlučili svoje ekskluzivne nastupe održati upravo u Vodicama, a među njima je i sve popularnija Barbara Bobak. Proslavila se obradom hitova starijih kolega sa scene, a nedavno se publici predstavila s najnovijim pjesmama s albuma "Barbarizam", koji je u kratkom roku prikupio milijune pregleda. Svoj premijerni koncert u ovom dijelu Dalmacije održat će ovoga četvrtka, 18. srpnja.

Tjedan će zaokružiti Sanja Vučić, nekadašnja članica grupe Hurricane s kojom je 2021. godine predstavljala Srbiju na Eurosongu. Publika će u nedjelju 21. srpnja imati priliku čuti pjesme koje je Sanja otpjevala u popularnoj grupi te hitove koje je snimila kao solistica, među kojima su "Zelenooka", "Omađijan", "Đerdan" i drugi. Svega dva dana kasnije, u utorak 23. srpnja, na pozornicu La Playe izaći će popularna Breskvica. Jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije i prošle je godine napunila vodički klub, a veliki interes vlada i za njezin nadolazeći ovogodišnji nastup.

Foto: La Playa

Da najbolje zabave ne poznaju dan u tjednu dokazat će Teodora, koja u La Playu stiže u četvrtak 25. srpnja. Poznata po hitovima "Tresi tresi", "Kristijan Grej", "Polumesec", atraktivna pjevačica dodatno će podići ljetne temperature. Subota 27. srpnja bit će u znaku Voyagea, jednog od predvodnika trapa na ovim prostorima. Postalo je gotovo nemoguće ići u izlaske i da se ne čuje neki njegov hit, a sve uspješnice izvest će uživo upravo u Vodicama.

Foto: La Playa

Na samom početku tjedna, u ponedjeljak 29. srpnja na pozornicu La Playe izaći će svima omiljeni Connect, a već idućeg dana Milica Todorović, koja je vlasnica najslušanije pjesme na ovim prostorima. Njezin megahit "Moje zlato" broji više od 175 milijuna pregleda na platformi YouTube.

Vrhunac zabave publiku očekuje u kolovozu, a do sada su potvrđeni koncerti Tee Tairović, Grše, Nuccija, Tanje Savić, Adija Šoše i brojnih drugih.

Ulaznice za koncerte omiljenih glazbenih zvijezda moguće je osigurati putem sustava Adriaticket.com, dok se više informacija o klubu La Playa i dašak magične ljetne atmosfere može pronaći na njihovom Instagram profilu.