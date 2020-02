Voditelj priznao da je bio gay i kada se oženio prije 27 godina

Omiljeni britanski TV voditelj, Phillip Schofield (57), nedavno se našao u središtu pozornosti nakon što se otvoreno deklarirao kao homoseksualac, iako je posljednjih 27 godina proveo u braku sa suprugom Stephanie Lowe. Sada je pak priznao kako je znao da je gay i 1993. kada se vjenčao, piše Mirror.

Foto: Instagram

- Sigurno sam bio homoseksualac kada sam se odlučio vjenčati, no bio sam toliko sretan da to nikada nisam ni uzeo u obzir. Bio sam naivan - rekao je Schofield.

Foto: Instagram

Dodao je kako trenutačno ne želi pričati o činjenici ima li partnera ili ne, jer su on i supruga Steph privatni život odlučili držati daleko od javnosti. Nada se kako će publika to shvatiti.

- Nikada ne znate što se događa u nečijem naizgled savršenom životu i s čime se ljudi sve bore. Uz podršku svoje žene i svojih kćeri prihvatio sam činjenicu da sam gay. To je uzrokovalo brojne teške razgovore u našem domu. Oženjen sam sa Steph gotovo 27 godina i imamo dvije prelijepe kćeri, Molly i Ruby. Moja obitelj pokušala me razveseliti, obasipati ljubavlju i nježnostima, iako su i same bile zbunjene. No i dalje ne mogu spavati i prošao sam neke vrlo mračne trenutke. Konflikt onog što jesam duboko u sebi i vanjskog svijeta se smanjio - napisao je na Instagramu.

Foto: PIXSELL

- Danas, s pravom, biti gej je razlog za slavlje i ponos. Da, osjećam bol i zbunjenost, no razlog za njih je samo bol koju nanosim svojoj obitelji... Steph je bila nevjerojatna, jako je volim. Ona je najljubaznija duša koju sam upoznao. Moje cure zadivile su me svojom ljubavlju, zagrljajima i ohrabrujućim riječima. I moja i Stephina obitelj zaprepastile su me svojom ljubavlju, prihvaćanjem istog trena i podrškom. Naravno da su zabrinuti za Steph, ali znam da će nas oboje podići - zaključio je.

Foto: Instagram

Njegova supruga rekla je kako su se ona i Phillip morali suočiti s emocionalno najtežim problemom u njihovih 27 godina braka.

POGLEDAJTE VIDEO: