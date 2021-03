JoomBoosovac Luciano Plazibat svojim je plesnim sposobnostima zadnjih mjeseci oduševio milijune. Prvo je snimio spot s Dinom Merlinom za hit 'Mi', koji sad već ima više od 16 milijuna pregleda. Nakon toga, nastupio je i pobijedio na Dori s pjevačicom Albinom Grčić i uskoro odlazi na Eurosong u Rotterdam.

Na TikToku njegove koreografije, koje smišlja sam ili s curama iz plesnog studija, obožava više od 220 tisuća fanova. A sad uzima mali predah od plesa i postaje voditelj JoomBoos Videostar showa. Vodit će ga s kolegicom Petrom Dimić, koja je također jako popularna na TikToku. Petru ondje prati gotovo 200 tisuća fanova, a najviše voli plesati ili se snimati s JoomBoosovcem Marcom Cuccurinom. I Luciano i Petra oduševljeni su što je JoomBoos ponovno prvi prepoznao popularnost i važnost koju TikTok trenutno ima.

- JoomBoos je opet prepoznao najhot trend. TikTok trenutno vlada cijelim svijetom i baš me zanima kako će to izgledati u našoj izvedbi! Jedva čekam da počne i zasad mogu samo reći da publiku čekaju zabavna iznenađenja. Luciano i ja u kombinaciji smo apsolutno nepobjedivi, naše energije su super i trudit ćemo se zabavljati publiku i kandidate - objašnjava Petra. Luciano se skroz složio.

- Petra i ja samo savršen duo, s nama sigurno neće biti dosadno. Kad stavite dvije plavuše na jednom mjesto, što možete očekivati? Sve najluđe – kaže.

JoomBoos u novom Videostar showu traži TikTok zvijezde, a pobjednik, osim slave, osvaja i nagrade vrijedne 130.000 kuna. Svi koji žele prijaviti se mogu na; videostar.joomboos.hr, a prijave su otvorene do 12. ožujka. Luciano i Petra, kao i ostatak JoomBoos tima, očekuju kul plesače, pjevače, duhovite likove, makeup umjetnike i sve one koji misle da su stvoreni da budu hit na TikToku.

- Prije nego krenemo sa snimanjima trebaju nam kul kandidati. Osobno bih volio u showu vidjeti što više super plesača, ali pozivam i sve ostale kreativce koji su spremni gristi za pobjedu da se prijave. Ne postoji recept za uspjeh na TikToku, ali jedini je način da se svidite publici taj da budete svoji - objašnjava Luciano, kojemu je TikTok donio nevjerojatne suradnje.

- Snimanje s Merlinom definitivno je bilo prekretnica u mojoj plesnoj karijeri i jako sam zahvalan Heleni Janjušević na prilici. Dino je velika legenda, a na snimanju u Crnoj Gori nam je bilo divno, svi smo bili kao obitelj. Stalno nas je bodrio, govorio da smo odlični, plesao je iza kamere s nama... Isto tako, nastup na Dori s Albinom neću nikad zaboraviti. Otkako sam bio klinac san mi je bio da nastupam na Dori, a sad smo pobijedili i nastupat ćemo i na Eurosongu. Ostvarenje snova. Prepuno truda i ljubavi ulažemo u ovo što radimo i drago mi je da je to prepoznala i publika i struka - kaže. Sve je počelo plesnim koreografijama na TikToku, a sad uspjesi ne prestaju. Ni za Luciana ni za Petru, koju na TikToku obožavaju i stari i mladi. Njih dvoje sad će malo uzeti predah od svojih tiktokerskih obaveza, iako će i dalje snimati, kako bi se mogli posvetiti Videostar kandidatima.

- Jedva čekam show. Trudit ću se davati najbolje savjete kandidatima i biti uz njih cijelo vrijeme. Baš me zanima kakvi će se sve karakteri prijaviti - kaže Petra. Žiri Videostara bit će TikTok zvijezde Uki Q, Sergej Pajić, Barbi Afrika i Mimiermakeup, a svi oni pozivaju kreativce i talentirane pojedince da se što prije prijave. 'Budite što luđi, to je jedina tajna i jedino pravilo', govore. Šaljite prijave na; videostar.joomboos.hr do 12. ožujka. Ispričajte svoju viralnu TikTok priču i upecajte kartu do uspjeha!

