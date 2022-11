Voditeljica, koju kritiziraju zbog Katra, glumila u 'Terri Nostri', slikala se gola, imala tri muža...

Izgledaš nevjerojatno, oduševiš me svakog puta, pisali su pratitelji brazilskoj voditeljici Deborah Secco (42), koja je Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru vodila u neobičnoj kombinaciji. Golog trbuha i u hlačama iz kojih su 'virile' gaćice.

Foto: Instagram

Bilo je, naravno, prigovora zašto se tako odjenula kad je zemlja u kojoj je natjecanje vrlo rigorozna po tom pitanju, ali prevladavali su oni kojima se svidio modni izričaj voditeljice. Dapače, tražili su je da ubuduće sve atribute stavi u prvi plan.

Ako je suditi po dosad objavljenim fotografijama, na svom Instagram profilu nije zakopčana do grla, pa bi njihove želje mogle biti uslišane. Osim što je voditeljica, Deborah je i glumica. S osam godina je snimila prvu reklamu, a s 11 je po prvi put glumila. Iduće četiri godine posvetila je kazalištu. Poznata je po ulozi u seriji Terra Nostra', koja se emitirala u Hrvatskoj pod imenom 'Naša zemlja'.

Foto: Youtube/Screenshot

Što se tiče ljubavnog života, on je bio poprilično buran. Sredinom 1990-ih bila je u vezi s glumcem Danielom Del Sartom, ali veza nije uspjela. Kasnije je bila zaručena za Marcela Faustinija, ali su prekinuli prije vjenčanja. Deborah se tri puta udavala; od 1997. do 2001. bila je u braku s Rogériom Gomesom, s nogometnim TV stručnjakom Rogerom bila je od 2009. do 2013., a s Hugom Mourom vjenčala se 2015. i s njime je i dalje.

Secco se fotkala i za Playboy, za izdanje kolovoz 2002. i dobila same pohvale. Tada je izgledala vidno drukčije, a i zbog drukčijih modnih stilova, nije se ni odijevala toliko seksepilno kao danas.

Velika je ljubiteljica karnevala i u svoju masku ulaže puno truda.

Najčitaniji članci