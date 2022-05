Voditeljica odustala od liječenja raka: Ne znam koliko mi je još vremena ostalo, tijelo odustaje

Voditeljica i novinarka Deborah James (40) sa svojim pratiteljima na Instagramu od 2016. dijeli vijesti o zloćudnoj bolesti s kojom se bori. Naime, James je dijagnosticiran rak crijeva u četvrtom stadiju, a nedavno je prestala s aktivnim liječenjem bolesti.

- Probali smo sve, no moje tijelo jednostavno ne reagira. Aktivno liječenje je stopirano, sada sam premještena na bolničku njegu kod kuće, s mojom nevjerojatnom obitelji koja je oko mene i fokus je na tome da me ne boli i da provodim vrijeme s njima. Nitko ne zna koliko mi je vremena ostalo, ali nisam u stanju hodati, većinu dana spavam, a o stvarima koje sam uzimala zdravo za gotovo sada mogu samo sanjati - započela je objavu voditeljica pa objasnila:

- Znam da smo učinili sve što smo mogli. Tijekom više od pet godina pisanja o tome kako sam mislila da će mi to biti posljednji Božić ili da neću dočekati svoj 40. rođendan ili vidjeti svoju djecu kako kreću u srednju školu. Ovo je poruka koju nisam nikada htjela napisati, no okružena sam ljubavlju i to mi je najvažnije u ovom periodu. Sad sam zahvalna na svakom novom jutru, a vama prekrasnim ljudima hvala što ste bili uz mene sve ovo vrijeme. Ne žalim ni za čim, uživajte u životu! - napisala je.

Deborah sa suprugom Sebastianom Bowenom ima dvoje djece, kćerku Eloise (12) i sina Huga (14):

- Zaista mi je teško gledati svoju djecu. Imam 14-godišnjaka i 12-godišnjakinju i pitam se hoću li ih ikada vidjeti kako pune 18 godina. Vjerojatno neću. Sve što želim je imati budućnosti i sanjati o njoj - rekla je još prošle godine u jednom od svojih objava.

Deborah je osnovala i udrugu za osobe s rakom crijeva, u kojoj na razne načine pomaže oboljelima. Princ William (37) nedavno ju je posjetio u obiteljskom domu i dodijelio joj odlikovanje i titulu 'Dame', što je u Velikoj Britaniji velika čast.

