Voditeljice Dore za 24sata: Jako se veselimo, a treme još nema

Ove godine iskusnom HRT-ovu voditelju te dugogodišnjem članu tima Dore i komentatoru Eurosonga Dušku Ćurliću na pozornici Dore od 22. do 25. veljače na zagrebačkom Prisavlju pridružit će se Maja Ciglenečki, voditeljica koja nam ugodnim glasom gotovo svaki dan poželi dobro jutro na Prvom programu HRT-a, te voditeljica emisije koju vole i cijene ljubitelji kulture “Art à la carte” Anja Cerar. Obje su veliki fanovi i Dore i Eurosonga, uzbuđenje polako raste, a pripreme se zahuktavaju.

Majo, prošle ste godine čitali bodove hrvatskog žirija na Eurosongu, gledalo vas je 160 milijuna ljudi. Je li vas iznenadio poziv da ove godine s Duškom i Anjom vodite Doru? Što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste shvatili da ćete biti dio voditeljskog tima manifestacije koja traje već 30 godina? Od 1 do deset - koliki ste fan Dore?

Moram priznati da sam pretpostavljala da će me vodstvo Dore i ove godine zvati da prezentiram ocjene zagrebačkog žirija kao i prošlih godina, što sam rado prihvaćala. Poziv da vodim ovogodišnju manifestaciju iskreno me iznenadio i razveselio. Pružili su mi priliku da pokažem što znam i mogu te se nadam da ću, kad sve prođe, moći reći da sam se predstavila u pravom svjetlu. Fan Dore? 9/10!

Anja, Dora je novi izazov u vašoj karijeri. Jeste li objeručke prihvatili poziv da je vodite ili ste se malo premišljali?

Dora je nov i jedinstven izazov u mojoj karijeri, ponuda koja se ne može odbiti. Uzbuđenje zbog emisija uživo, posebno u novom formatu, uvijek je prisutno, ali s Majom i Duškom sve je lakše! Uostalom, fokus je na izvođačima i njihovim nastupima, mi smo samo potpora.

Foto: Dario Njavro/HRT

Kako teku pripreme? Imate li tremu? Ako da, kako se rješavate iste?

MAJA: Pripreme se polako zahuktavaju i moram priznati da im se stvarno veselim. Treme zasad nema, ali ima pozitivnog uzbuđenja zbog svega što me čeka do kraja mjeseca.

Anja, izjavili ste da pratite redovito Doru. Jeste li preslušali sve ovogodišnje pjesme? Imate li favorita?

Naravno, ali neizostavan dio natjecanja za pjesmu Eurovizije je i scenski nastup. Iščekujemo sva 24 s gledateljima!

Kakvu glazbu inače slušate? Imate li glazbenog uzora?

ANJA: Nemam planova za glazbenu karijeru izvan konteksta kućnih karaoka, pa tako ni uzore u strogom smislu riječi, ali glazba mi je jako važna i stalno prisutna u životu. Slušam stvarno svašta, od rapa do noisea, danas uglavnom Waxahatchee.

Majo, od 2019. gledatelji se bude uz vas u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”. Uz to radite i na Hrvatskom radiju. Samo šest mjeseci nakon rođenja drugog sina vratili ste se na male ekrane. Jesu li vam 24 sata na dan dovoljna za sve? Kako balansirate privatni i poslovni život s obzirom na to da se zbog emisije ipak morate probuditi vrlo rano?

Ako želite balansirati obitelj i posao, često je potreban kompromis. Ja sam kompromis napravila na vremenu koje sam prije posvećivala sebi. Najvažnije je postaviti prioritete, a moj prioritet je, bez imalo sumnje, obitelj.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Vaš privatni život držite podalje od očiju javnosti, ali poznato je da ste u braku te da imate dva sina. Kako ste upoznali vašeg supruga Bojana? Jesu li vam vaši dečki najveća podrška?

MAJA: Supruga Bojana i mene spojile su automobilističke utrke. On se natjecao, a ja sam dugi niz godina sudjelovala u organizaciji što kao moderator, što kao voditelj press centra. Danas često s našim dečkima idemo na stazu kao gledatelji i podrška prijateljima koji su ostali u autosportu.

Imate li planova za Valentinovo? Što je najromantičnije što je vaš suprug napravio za vas? Pamtite li kakav poseban poklon koji ste dobili?

MAJA: Nisam tip osobe kojem je stalo do romantike u onom klasičnom smislu. Cvijeće, svijeće, šampanjci i slično nisu nešto što si priželjkujem i što me ispunjava. Više me veseli opuštena večer provedena kod kuće, uz omiljenu seriju ili dobar film.

Koji savjet biste dali mlađoj sebi?

MAJA: Ne brini se. Živi, diši, smij se, sve će biti baš onako kako treba biti.

Da se ne bavite voditeljskim poslom, čime biste se bavili?

MAJA: Vjerojatno bih radila kao prevoditeljica. Još i prije nego što sam zakoračila u radijski eter, maštala sam da postanem radijski glazbeni urednik. Tko zna, možda će mi se želja jednog dana ostvariti!

Što radi Anja kad je gledatelji ne vide na malim ekranima?

Čitam, gledam, slušam, ne čini mi se da imam dovoljno vremena za sve! Igram badminton, kvizove, družim se...