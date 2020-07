A post shared by Vojko Vru\u0107ina (@vojkofau) on Jul 11, 2020 at 10:24am PDT

Nije bilo nikakvih problema s pravne strane dati hommage zabavlja\u010du u svom novom singlu.

- Kontaktirali smo Croatiju Records i sve je pro\u0161lo glatko. Rajko Dujmi\u0107 je ustvari jedan od autora te pjesme i oni su to odmah prihvatili. Meni suradnje tog tipa nemaju smisla ako se poku\u0161ava\u0161 ne\u0161to ogrebati o\u00a0Hulji\u0107a ili Stavrosa jer su oni face na estradi.\u00a0Ne bih to nikad radio, ali ako je ukusno napravljeno kao neki zanimljiv crossover i ako se sample dobro sla\u017ee\u00a0onda mi je to super, za\u0161to ne - rekao nam je Vojko, koji je ve\u0107 dvaput u svojim singlovima na\u0161ao zanimljiv na\u010din kako inkorporirati estradne zvijezde.\u00a0

Svidio se Vojkov novi singl i Stavrosu, koji nije krio zadovoljstvo.\u00a0

- \u010cuo sam, kako ne. Odu\u0161evljen sam, mogu vam re\u0107i. Ba\u0161 mi je drago da jedan mladi, talentirani glazbenik poput njega zna za tu pjesmu i ne samo da zna, nego me ovako po\u010dastio mojim stihovima starim 30 godina. Ja sam se \u017eelio i pojaviti u spotu, ali nije to bilo izvedivo sad u ovo vrijeme korone pa je ostalo na ovome, ali za\u0161to ne. Volio bih da jednom ponovno sura\u0111ujemo - zaklju\u010dio je.\u00a0

Vojko i Stavros u neobičnoj suradnji: 'Počašćen sam da se sjetio pjesme stare 30 godina'

Vojko je umoran tek odnedavno, a Jasmin Stavros već dugi niz godina. U 2020. godini njih su se dvojica našli na istoj pjesmi, a obojica su zadovoljni kako je sve ispalo.

<p><strong>Vojko V</strong> (35) svoj prvi samostalni album objavio je prije dvije godine i odmah pronašao nekoliko hitova koji su se izuzetno 'uhvatili' kod publike. Takvih, doduše, još uvijek nešto više ima <strong>Jasmin Stavros</strong> (65), barem među ljubiteljima zabavne glazbe. No što je osim toga zajedničko Vojku i Stavrosu? Za početak, obojica su umorni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Godinu nakon izlaska solo materijala Vojko je osvojio Porina za album godine i klupski album godine, postao otac, puno nastupao i visio u studiju... Ukratko, umorio se. Ili kako sam kaže u pjesmi, 'satra sam se'. Stavros je pak umoran još od 1989. i svog hita, iako njegove gaže do ranih jutarnjih sati ne sugeriraju da je tako. U 2020. njih dvojica našli su se u istoj pjesmi, Vojkovoj 'Umoran', u kojoj je splitski reper semplirao Stavrosa.</p><p>- Odlično mi je legao taj njegov refren kad sam pisao pjesmu. Ima samo par riječi, ja imam milijun riječi pa da se na refrenu malo odmorim. Jer sam umoran - pojašnjava Vojko, koji u pjesmi mijenja pelene, gura kolica i ide na dječje rođendane.</p><p>Nije bilo nikakvih problema s pravne strane dati hommage zabavljaču u svom novom singlu.</p><p>- Kontaktirali smo Croatiju Records i sve je prošlo glatko. Rajko Dujmić je ustvari jedan od autora te pjesme i oni su to odmah prihvatili. Meni suradnje tog tipa nemaju smisla ako se pokušavaš nešto ogrebati o Huljića ili Stavrosa jer su oni face na estradi. Ne bih to nikad radio, ali ako je ukusno napravljeno kao neki zanimljiv crossover i ako se sample dobro slaže onda mi je to super, zašto ne - rekao nam je Vojko, koji je već dvaput u svojim singlovima našao zanimljiv način kako inkorporirati estradne zvijezde. </p><p>Svidio se Vojkov novi singl i Stavrosu, koji nije krio zadovoljstvo. </p><p>- Čuo sam, kako ne. Oduševljen sam, mogu vam reći. Baš mi je drago da jedan mladi, talentirani glazbenik poput njega zna za tu pjesmu i ne samo da zna, nego me ovako počastio mojim stihovima starim 30 godina. Ja sam se želio i pojaviti u spotu, ali nije to bilo izvedivo sad u ovo vrijeme korone pa je ostalo na ovome, ali zašto ne. Volio bih da jednom ponovno surađujemo - zaključio je. </p>