Vojko V o bivšem poslu, novom albumu i sinu: Zbog njega sam postao tolerantniji prema svima

Komentare ne čitam ovaj put, apstiniram, mislim da je to dobro za zdravlje. Inače čitam ali u jednom momentu sam skužio da to nije baš zdravo za psihičko zdravlje, rekao je reper Vojko V (38) u emisiji 'In magazin' koja se emitirala u četvrtak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Novi album 'Dvojko' izašao je prošli tjedan, a već je najslušaniji album na Deezeru i Apple Musicu. Album je zauzeo i tri mjesta na YouTube music trendingu.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Među 14 pjesama, najveću pozornost privukao je singl 'Tour life' koji traje čak 20 minuta. Vojko kaže da je to poklon publici, ali da tu pjesmu nikada neće odrepati na nastupu.

- Imam na svakom koncertu jedan segment u kojem smislim tekst u autu jer mi je dosadno putem do lokacije gdje nastupam, gdje se referiram na stvari koje su se dogodile ili tih dana ili baš na toj lokaciji. Onda sam skužio da imam dosta tih tekstova koji traju 20 minuta, jedva je stalo na CD - kaže reper.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Vojko je dosad ostvario šest nominacija i tri nagrada Porin, milijunske preglede videospotova na YouTubeu i stotine koncerata diljem regije, no neki ga kritiziraju i smatraju da je ostvario uspjeh preko noći.

- To je ona uzrečica, radiš 15 godina da bi uspio preko noći, to je istina. Repam još od 2000. tako da ima tu godina - objasnio je.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Vojko je prije bio programer, a nakon što je dobio otkaz na tadašnjem poslu, počeo se baviti glazbom.

- U životu imam sreće, taman sam dobio otkaz u idealnom momentu kada sam i htio dobiti otkaz tako da sam zahvalan kome god treba biti zahvalan za tako nešto. Nisam bio u socijalnom okruženju u kojem moraš biti. Na poslu moraš komentirati kako je bilo na skijanju, kako na ljetovanju, ja sam samo čekao da mi daju posao. To možda i nije baš dobra strategija - priznao je reper.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Najponosniji je na sina Petra za kojeg kaže da mu je prije pet godina promijenio život na bolje.

- Postao sam mekši lik, postao sam tolerantniji prema ljudima i skužio sam da svatko ima svoje djetinjstvo i da vuče tko zna kakve traume, ima svakakvih roditelja i situacija. Postao sam tolerantniji puno - objasnio je.

Najčitaniji članci