Tko je vojnik koji je zbunio Maju Šuput? Zaludio je TikTok: 'Radio sam i tisuću sklekova dnevno'

U vojsci sam bio osam godina, a odlučio sam je napustiti jer imam TikTok, YouTube i sada otvaram teretanu u Petrinji, rekao je Petrinjac Filip Ščrbak (28) u najavi druge epizode 'Supertalenta', u kojoj je nastupio s dvojicom prijatelja i privukao pažnju publike, ponajviše ženskog dijela, i žirija.

Već prije početka nastupa, Filip je mnoge ostavio bez daha jer je na pozornicu, s prijateljima, stigao u vojničkim hlačama bez majice. Među 'zbunjenima' se našla i članica žirija, pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43).

- Moram priznati da sam se zbunila, nisam ovo uopće očekivala… Meni je baš neugodno - rekla je Maja u emisiji.

Filip Ščrbak bavi se street workoutom, a uz pratnju kolega žiriju i publici demonstrirao je zabavne, ali prije svega zahtjeve elemente koje malo tko može izvesti. Dečki su tijekom nastupa uspjeli pridobiti simpatije članova žirija i s tri prolazna glasa ostvariti prolaz u idući krug natjecanja.

- Dečki, zaista ste moćni. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko su neke stvari teške koje ste vi sada napravili… Tko god je ikad probao street workout bilo gdje u parku, zna da ste vi stvarno majstori - zaključio je nakon njihovog nastupa Fabijan Pavao Medvešek (29).

Inače, Filip je na nagovor prijatelja otvorio profile na društvenim mrežama gdje je u kratkom roku prikupio 'vojsku pratitelja'. Na Instagramu Trenutačno ima 36.7 tisuća pratitelja, dok se na TikToku ta brojka penje do nevjerojatnih 667 tisuća.

Objava kojom je postao popularan među pratiteljima u 2021. godini bila je ona na kojoj radi plank sa ženom i dva sina.

- Žena Ines je tad imala pedesetak kila, a klinci su bili dosta lakši, jedan je imao 12, a drugi 9 kila, i to je oko 70 kila. Sad su puno teži i mislim da to ne bih uspio napraviti. Razlika je negdje od 20 do 30 kila više. I tad je već bilo 'na knap', a kamoli ne sad - rekao nam je Filip u intervjuu ranije ove godine.

Od malih nogu bavio se sportom i htio je biti policajac ili vojnik te mu se taj san i ostvario. Osim što je vukao aute rukama, najteži izazov mu je bio kad je odradio 32.000 sklekova u 30 dana.

- Svaki dan sam radio 1000 sklekova, a jedan dan sam napravio čak 2000 i nešto za Novu godinu u ponoć. To mi je bilo prenaporno i boljele su me jako ruke i ramena jer to nije zdravo za mišiće. Mjesec dana nakon toga me sve živo boljelo - priča Filip koji je kao mali trenirao gimnastiku, koja mu je dala bazu za ovakvu fantastičnu fizičku nadogradnju.

