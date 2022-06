Vojvotkinja od Yorka u Zagrebu: 'Volontiranje mi je spasilo život'

Oduševljena sam što sam ponovno u Hrvatskoj. Posljedni put sam bila s dobrom prijateljicom Slavicom Ecclestone u Dubrovniku, a prije toga sam bila u Splitu 2002. godine. Jako mi je žao što ne govorim vaš jezik, kaže Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka pa sa snažnim britanskim naglaskom izgovori nekoliko hrvatskih riječi.

Kao glavna ambasadorica Montessori Grupe, vojvotkinja je stigla u Hrvatsku kako bi podržala njihov rad, s naglaskom na pitanje integracije ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj, te otvorila nove načine suradnje za podršku djeci diljem svijeta.

- Montessori je za mene sigurno mjesto. U njihov vrtić sam poslala svoju kćer Eugeniu kad su joj bile tri godine - dodaje Sarah.

Tijekom Domovinskog rata, Sarah je pomagala hrvatskim izbjeglicama, a upitali smo je da li Hrvatska dovoljno čini za integraciju Ukrajinaca u našu zajednicu.

- Vaš gradonačelnik radi neprestano na integraciji Ukrajinaca u Zagrebu. Iz prve ruke sam vidjela da Zagreb i Hrvatska rade odličan posao. Velika je povlastica što ukrajinske obitelji ne moraju plaćati javni prijevoz u Zagrebu - kaže vojvotkinja.

Montessori Grupa je donirala 50.000 kuna trima ukrajinskim učiteljicama te im tako osigurala mjesečna primanja na godinu dana, vojvotkinja je kroz svoju fondaciju ''Sarah's Trust'' osigurala još 50.000 kuna. Humanitarnim radom se bavi godinama,a kroz organizaciju će pomoći i potresom pogođenoj Banovini.

- To mi je spasilo život. Kada vidite dijete koje je toliko drago i tako darovito, a nema ništa. Moja baka je uvijek govorila, ako se osjećaš loše u vezi nečega, pokloni nekome nešto. Osjećam da kad posjetim takva mjesta, da ja uopće nemam nikakvih briga jer ako su ta djeca u najmračnijem dobu svog života, dobro, tko sam ja da se žalim - rekla je Fergie, kako od milja zovu britanski mediji.

Vojvotkinja se prisjetila razgovora kojih je imala s djecom pogođenom ratom. Priča iz Sirije ju je posebno dirnula, mladi Sirijac je izgubio nogu pod mačem svog najboljeg prijatelja koji je sa 12. godina bio dječak-vojnik.

- Upitala sam ga gdje je njegov prijatelj sada. Rekao mi je da vani igra nogomet i da mu je oprostio jer nije znao što čini - priča vojvotkinja koji je dječakov oprost naučio važnu životnu lekciju. Njezin književni opus ima 70 dječjih priča.

- Vjerujem da smo svi jako kreativni, samo se moramo usuditi. Imam knjigu o Hrvatskoj, Ukrajini i Poljskoj - kaže Fergie.

Posebno mjesto u njenom stvaralaštvu ima lik kojeg je prvog kreirala i kojem se uvijek vraća, a to je ''Little Red''. Ta je crvenokosa djevojčica tijekom godina postala simbolom dječjih prava i zaštite te je ujedno bila i maskota vojvotkinje dobrotvorne udruge "Children in Crises". U Zrinjevcu je djeci čitala ulomak iz najnovije knjige ''Little Red Visits Croatia''.

Nakon Zagreba posjetit će Vukovar da može u svijetu svima pokazati kako je nekoć razoreni grad potpuno oporavljen. Boravak u Hrvatskoj iskoristila je i kako bi u suradnji s Montessori Grupom najavila proširenje zajedničke suradnje, i to u obliku „Little Red's Play in the Box“ koncept.

