Voli častiti društvo, a na glasu je kao slamatelj ženskih srca...

Sretan rođendan najboljem tati na svijetu! Volimo te najviše na svijetu!, i ove godine poručuju Čoli njegov kćeri Una i Lara. Pjevač danas slavi 69. rođendan s obitelji i prijateljima. Ne skriva da je jako popustljiv otac. Ističe da je njegova supruga Sandra zadužena za strogoću, a on je tu da mezimicama Uni i Lari ispuni svaku želju.

Foto: Privatni album

– Vrlo sam popustljiv otac. Ne mogu na njima trenirati strogoću. Obje me vrte oko malog prsta, posebno kad im nešto treba kupiti. Kako ja kao klinac štošta nisam imao, nikad ih ne odbijem. Kad nešto požele, najviše vole tatu. Sa mnom im je lako, teže im je s mamom. Supruga me često kritizira da ne smijem tako, da moram biti na njezinoj strani, a ja curama ne mogu reći ‘ne’ – kaže Čola.

Obiteljski život nije ga puno promijenio. Čola smatra da se čovjek ničeg ne treba odricati. Više, kaže, ne izlazi svaku večer na lumperajke.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

– Obiteljskom čovjeku je mjesto doma, ali kad se radi koncert, turneja... Podrazumijeva se da ću zaglaviti na tim druženjima. Još imam i snage i energije. Našao sam zlatnu sredinu, što je u ovim godinama najpristojnije – kaže.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Sa suprugom Sandrom vjenčao se u tajnosti i mjesecima nitko nije znao da je miljenik žena u braku. Dogovorili su se s matičarkom da pomakne njegovo ime nekoliko stranica unazad, kako njeni kolege to ne bi odmah sutra vidjeli. Uspjela je, priča, ostaviti prazno mjesto na nekoliko stranica unazad, pa se tek za mjesec i pol to otkrilo. Na glasu je kao slamatelj ženskih srca, a prije Sandre imao je samo tri duge veze. No drage su mu bile i one strastvene, kratke.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Jedna takva noć ili možda samo pogled znao mi se duboko urezati u sjećanje. Ponekad bih se osjećao kao da smo proživjeli cijeli život u tih nekoliko sati. Imao sam divnih trenutaka, susreta pa i kratkih veza koje su ostavile pečat. Odvojio bih jedno od drugog, te tri duge veze od strasti – kaže.

Kao tinejdžer, nikad nije bio enfant terrible. Bio je odličan đak u školi, roditelji su se hvalili njime. Ali u gimnazijskim je danima s društvom sjeo na vlak pa se iz Sarajeva uputio u Trst. Tada nije bilo mobitela, pa njegovi nisu imali pojma gdje je.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

– Ostavio bih im tek neku nejasnu poruku i za dva dana se vratio doma pognute glave. Više su se puta nasekirali što se ne javljam - prisjetio se.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Čola je poznat po galantnosti, nikad mu nije bilo teško častiti društvo. Znao je i cijelu zaradu s koncerta potrošiti iste večeri, na provod i društvo. Pjevač ne zna reći je li to bila mladost-ludost ili široka bosanska duša.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

– Kad imam, volim potrošiti na drage ljude, podijeliti s njima lijepe trenutke. Tada nisam imao obitelj, a zarađivao sam solidan novac za ono vrijeme. Znao je otići cijeli honorar, ponekad i više. Ovisilo je koliko je ljudi bilo prisutno. Mislim da je to stvar sredine u kojoj sam odrastao. Rijetko će koji Bosanac izaći, a da ne može počastiti. Ako nema novca radije će ostati doma. Imao sam, trošio i nikad požalio – priča Čola.