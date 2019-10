Volim golotinju, ali se nikad ne bih skinula samo zbog profita...

Zaštitni znak joj je ružičasta kosa, pjeva na slovenskom i hrvatskom jeziku, njezine pjesme imaju nekoliko milijuna pregleda, a mladu glazbenu zvijezdu Niku Zorjan (26) uskoro ćemo moći gledati i u ulozi voditeljice prvog hrvatskog hip-hop talent showa 'Rap Camp'.

Glazbenu karijeru započeli ste 2010. sudjelovanjem u slovenskom talent showu. Mislite li da bi uspjeli u karijeri da niste sudjelovali u "Slovenija ima talent"?

Znala sam da ću se u životu baviti glazbom i da želim biti pjevačica. Bila sam mlada kad sam nastupila u slovenskom Supertalentu. Bilo je to dobro iskustvo koje me vodilo do sljedećeg talent showa "Eurovizija" gdje sam upoznala glazbenog producenta Aleša Vovka Raayja.

Foto: Instagram

Koja je prednost talent showova? Biste li se više ikad prijavili na jedan?

Zbog prethodnih iskustava s talent showovima, zašto ne. Sudjelovala sam i u slovenskoj verziji showa ”Tvoje lice zvuči poznato” i uživala sam. Na kraju krajeva, svjestan si da je to samo show.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako ti je bilo surađivati s hrvatskim youtuberima i snimati pjesme?

Hrvatske youtubere upoznala sam preko JoomBoosa i od početka se osjećam kao da sam dio ekipe. Uvijek volim novu suradnju. Ako je dobra energija mogu se dogoditi odlični projekti.

Postoji li neki hrvatski pjevač s kojim bi voljela ostvariti nekakvu suradnju u budućnosti?

Bitno mi je da s osobom mogu kliknut. Hrvatska ima energične vokale i izvođače te se nadam da ću uskoro ostvariti jednu takvu suradnju.

Foto: Instagram

Mislite li da karijeri pjevača u današnje vrijeme mogu pomoći društvene mreže?

Bez društvenih mreža ne postoji cjelovita karijera. Nije to jedini način da pjesma dođe do ljudi, ali pomaže u komunikaciji izvođača, glazbenika i publike. Dijelim sa svojima obožavateljima sve, pa čak i onda kad se loše osjećam. Nije mi teško to podijeliti.

Želite li možda probati uspjeti na međunarodnom tržištu?

Totalno je spontano došla suradnja s JoomBoosom. Nismo imali plan nešto raditi u Hrvatskoj, ali jako sam ponosna na ovu dosadašnju suradnju. Snimam pjesme i na hrvatskom i na slovenskom jeziku. Jednom sam snimila cover pjesme ”Cheap thrills” od Sie koji ima preko 50 milijuna pregleda. Ugodno me to iznenadilo.

Od kud dolazi inspiracija za pjesme, povlačite li ju iz privatnog života (na primjer kad imaš ljubavnih problema pa dobiješ ideju za neku pjesmu)?

Ponekad pišem pjesme, ali često se prepustim u ruke svoje ekipe koju čine (POGLEDATI). Predlažem i ja ideje. Bitno mi je da se prepoznam u svakoj pjesmi koju pjevam. Kada radimo pjesme na hrvatskom surađujemo s tekstopiscem Nenadom Ninčevićem.

Foto: Instagram

Što mislite da jedan dobar pjevač treba imati kako bi ostao na sceni?

Treba imati dobru podršku i pravu ekipu pored sebe; nekog tko će vjerovati u tebe, a kad si sam teško je da ćeš uspjeti.

IZBACITI AKO IMAŠ VIŠKA - S obzirom na to da i sami imate preko 90 tisuća pratitelja kako je to biti popularan? Koje su najveće prednosti i mane popularnosti?

Nema puno mana. Ako imaš pravi pristup i znaš postaviti granicu mislim da nećeš imati problema.

Koliko se razlikuje Nika na društvenim mrežama i Nika bez njih?

Nema razlike. Takva sam kakva sam. Pozitivna, ne ljutim se puno i mogu reći da sam ista i na društvenim mrežama i bez njih. To mi govori puno ljudi.

Možete li nam otkriti nešto to nitko ne zna o vama?

Volim uredne nokte, ali kad stavim gel na njih onda ih grizem. To me živcira. U duši sam rokerica i ima četiri tetovaže.

Foto: Instagram

Što zbog karijere odnosno popularnosti nikada ne bi napravili?

Ne bi nikad mogla pjevati neke glazbene stilove koji donose više novaca niti snimala nešto što mi se ne sviđa. Nemam problema s golotinjom, ali nikad ne bi htjela biti provokativna zato što seks prodaje.

Kako vam je sjela uloga voditeljice? Jeste li ikada razmišljali o tome da ćete se okušati u toj ulozi?

To mi je veliki izazov. ”Rap Camp” je odličan projekt zbog suradnje s fenomenalnim ljudima, a ujedno je i prvi hip-hop talent show u Hrvatskoj. Nikad nisam previše razmišljala o ulozi voditeljice, ali kad sam dobila poziv, rekla sam samoj sebi - zašto ne? Jedva čekam da napravimo nešto novo, svježe i drugačije.

Kakvi su vam planovi za daljnju karijeru? Planirate li se okušati u repanju ili nekom drugom stilu muzike?

U puno pjesama jako ritmično pjevam, volim riječi i rime. Pokušavam pjevati one stilove koji se meni sviđaju. Odlična mi je bila suradnja s Bornom Rastovićem Rastom na pjesmama ”Apokalipsa” i ”Blamaža”.

Foto: Instagram

Možete li reći da je vaš zaštitni znak ružičasta boja kose. Zbog čega baš ružičasta? Jeste li ljubiteljica te boje?

Svakako, ružičasta boja moj je zaštitni znak. Bilo mi je dosadno, bojala sam se u ružičastu, svi su mi rekli da mi odlično stoji i dobro sam se osjećala. Jedno vrijeme sam imala i tirkiznu boju kose. Volim lude boje. Nekako sam drugačija i interesantnija.

Jeste li kao tipično žensko - volite modu, cipele i torbice, sređujete se kad negdje idete ili ste više opušteniji tip?

Puno vremena provodim kupujući preko interneta. Volim modu. Kreditna kartica moj je najbolji prijatelj.

Gdje se vidite za deset godina?

Glazba je moja prva ljubav, tako da uvijek u glazbi. Ali svakako želim osnovati obitelj kad za to dođe vrijeme.

Rap Camp je novi YouTube talent show u kojem JoomBoos traži rap zvijezdu. Stoka, Fil Tilen i Raay biraju kandidate u svoje timove, a tri najbolja natjecatelja borit će se za ugovor u vrijednosti od 100.000 kuna, pobjedničku statuu i tri megahita. Prijaviti se možete do 14. listopada na rapcamp.24sata.hr.