Volio bih puno češće 'upadati' na svadbe svojih obožavatelja

Sjećam se kad mi je kum posudio skupu gitaru da sviram rođaku na svadbi. Imao sam 16 godina. Veći dio opreme sam unajmio, a za to sam morao raditi preko omladinskog servisa. Pamtim i razne nastupe za amatere, kad su moji rođaci sa sela došli i pratili me. Onda me cijelo selo došlo slušati. To je bilo iz ljubavi jer sam imao samo 13 godina, kaže Dražen Zečić (50).

Foto: Robert Anic/PIXSELL Opuštaju me glupi filmovi. Ne volim se nervirati kad glavni junak ima problema već u prvoj minuti. Ne želim taj stres, pa radije gledam glupe filmove, kaže Zečić

Pamti i početke u konobi Roko. Petkom, subotom i nedjeljom svirao je tamo gitaru. I za ta tri dana dobio dovoljno novca da si kupi cigarete, natoči gorivo, ode na večeru s curom, kupi si i majicu te mu još nešto ostane.

- Sjajan osjećaj. Radio sam ono što volim, a za to još bio i plaćen. Mislio sam ‘kako je dobro na toj estradi’ - prisjeća se. U mladosti je slušao i stranu i domaću glazbu.Miljenici su mu bili grupa Smokie, što se, kaže, vidi po njegovim aranžmanima. Od domaćih kolega slušao je Milu Hrnića, Tomislava Ivčića i druge naše velike zvijezde. Najviše je volio Mišu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Pjevao je još kao beba u naručju mame Slavice

- Bio mi je uzor. Najbolji su ljudi 1989. radili za njega, a on je uzeo mene u ekipu. Ni sam ne znam zašto. Napisao sam tekst za pjesmu ‘Vraćam se’, Dušan Šarac mi je napravio glazbu, a Mišo time svjesno otvorio put prema estradi. I danas sam mu neizmjerno zahvalan na tome. Puno je lakše bilo dobiti posao u konobi, svirati tamo, kad kažete da ste pisali za Mišu. Nije važno što je to bio samo jedan tekst. Važno je bilo da ga je Mišo uzeo - prisjetio se Zečić. Obilježila ga je pjesma 'Ima li nade za nas' koju je 2000. snimio s Anđelom Kolar. To je, priča, jedna od rijetkih pjesama koju je publika prihvatila na prvu.

Foto: Filip Brala/PIXSELL Miši Kovaču i danas zahvaljuje što mu je otvorio vrata estrade

- Pjesmi ‘Boem u duši’ puno je godina trebalo proći da zaživi. Kad se pojavila ‘Ima li nade za nas’, za sobom je povukla i sve druge prijašnje pjesme - rekao je Zečić, koji sljedeće godine želi pjevati u Lisinskom.

- Želim da ljudi zaborave na sve probleme, pjevat ću hit za hitom, bez puno priče. S Anđelom radim i treću zajedničku pjesmu koja će zatvoriti krug ljubavi. Ne mora više biti ni strast ni nemir, može biti jedna topla ljudska ljubav, ali o tome više kad je snimimo - najavljuje Splićanin. Prije šest mjeseci objavio je CD 'Ja te volio nisam'. Namjerno je stavio takav naslov i svi su se, priča, zapitali što to Zečić glumi nakon toliko godina.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Sa samo 16 godina pjevao je na Fortunafestu

- Mislili su da su iz mene progovorili srdžba i bijes, da sam poželio biti malo zločest. Ili ponosan kad me ona više ne voli pa i ja njoj tako kažem. Ne, upravo suprotno, ja u pjesmi kažem ‘Ja te volio nisam, ja sam te disao’ - kaže Zečić i pita se što danas više reći o ljubavi, a da već nije rečeno. Pa ni glazba se, kaže, ne može napisati a da nekome, nesvjesno, slučajno niste ušli u nešto već napisano.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Prije tri godine na CMC festivalu dobio je nagradu za hit godine za ‘Koga da volim kad tebe nema’

- Svi kažu ‘volim te’, ali kad nekog živiš, dišeš kad svaku sekundu razmišljaš o toj osobi, znači da je sve drugo nebitno, da to živiš, a to je više od voljeti - priča Zečić, kojemu su ljubav i pozitivne emocije - sve.

- Najveći stres mi je kad se penjem na pozornicu, kad krenem pjevati, bude se i emocije. Dok se ne opustim, mrzim taj dio posla. Tek kad vidim da je sve ok, opustim se i istinski uživam. Budem sretan, kaže. Svoje strahove, zebnje, brigu pri uspinjanju na pozornicu tumači velikom odgovornosti. Ako razglas nije dobar, pojašnjava, neće nitko pitati je li ga Zečić unajmio ili ne.

- Moje ime je na plakatu, za moj su koncert kupili ulaznice. I zato imam tremu, to je taj stres. Ne želim nikoga razočarati. Najljepše bi bilo da sve primim u svoj dnevni boravak i imam sve pod kontrolom. Sve što je tehničke naravi stvara mi stres. Kad vidim da je to zadovoljeno, idem u onu lijepu emociju i tada sam najsretniji - kaže.

Nije mu važno pjeva li na humanitarnom ili komercijalnom koncertu. Osjeća veliku odgovornost prema svakom nastupu. Stresna su mu putovanja, razmišljanja hoći li stići na vrijeme, no kad dođe i krene pjevati, osjećaje strepnje zamijeni veliko zadovoljstvo. Prošli vikend pjevao je u Gornjoj Radgoni, ali je prije nastupa 'svratio' u svatove.

Foto: Tino Juric/PIXSELL S prijateljima Matom Bulićem i Nenadom Ninčevićem

- Ženili su se moji fanovi, dugo idu po mojim koncertima. Došao sam, iznenadio ih i otpjevao dvije pjesme. Volim to raditi i obradovati ljude koji me vole - kaže. Takva iznenađenja nikad ne naplati. Svjestan je da bi ljepše živio da zaradi nešto i od svadbi, ali Zečić kaže da to nema smisla.

- Ti ljudi kupuju ulaznice za svaki moj koncert. Od njih živi 18 ljudi koji rade za mene, primaju plaću ili honorar - kaže. Žao mu je što ne može tako iznenaditi svakog tko to poželi. Puno ljudi poznaje, ima i mnogo rodbine, širok krug ljudi, poznanika, pa ne stiže.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL Zečić kao 13-godišnjak

- Vidim koliko ljudima znači kad dođem i zato žalim što i druge nisam obradovao. Ali često budem predaleko da isti dan stignem na dva mjesta, Sloveniju i Dalmaciju, na primjer - kaže. U četiri desetljeća na estradi obitelj mu je velika potpora. Sa suprugom Boženom ima kćeri Miju i Antoniju te sina Petra. S njima je, ističe, u svakom problemu i svakoj lijepoj stvari.

- Kad bih prije dolazio kući, zabranio bih da se pušta moja glazba. Došao bih s puta, umoran i nije mi bilo do glazbe, vike. Kad su bili mali, djeci bih za fešte pustio ‘Ruke gore’. Sad su odrasli, pa dođu s prijateljima na koncert ako je blizu i opuste se. Ne gledaju me tad kao oca, dođu se zabaviti kao i svi drugi. Kad dođem doma, ja sam samo tata i oni to znaju. Znaju i koliko sam im zahvalan za potporu. Nikad djeci nisam išao na informacije, roditeljske sastanke da ni na koji način ne utječem na njihovo odrastanje, rad, da nesvjesno ne radim pritisak - kaže.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL S Enisom Bešlagićem u nogometnom dresu

Puno je pjesama koje je napisao sebi i kolegama. Inspirira ga bilo koja životna situacija, njegova ili bliskih mu ljudi, koju kasnije prenosi na ženu.

- Uvijek bude situacija zbog kojih si ljutit, frustriran i kad mi je netko prepriča, pokušam je opisati i prebaciti u odnos sa ženom. Sad namjeravam snimiti jednu staru pjesmu iz 70-ih. Dirnula me je, lijepa je. Drugu sam napisao nedavno, u njoj razgovaram sa životom - najavljuje. Zečić se nikad nije obratio Bogu i rekao da mu je u životu dao nešto loše. Bog, ističe, daje samo lijepo, on čuva.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Kad je zapjevao ‘Ja te volio nisam’, ljudi su mislili da su iz njega progovorili srdžba i bijes, da je poželio biti malo zločest. Zečić kaže da je situacija suprotna, on u pjesmi kaže ‘Ja te volio nisam, ja sam te disao’

- Kad mi nešto smeta, obraćam se životu. I to je u pjesmi; razgovor života i mene. Ja mu kažem ‘živote ti si otac bija, ja tebi sin kojeg nisi tija’. To su situacije kad si razočaran pa tražiš krivca. Ali i izbaciš iz sebe sve što te frustrira - kaže pjevač. Osjetljiv je i svašta ga može naljutiti. Burno reagira na svaku nepravdu, ljuti se na iskorištavanje slabijih od sebe, na prijevare. Opusti se uz glupe filmove.

- Ne volim se nervirati kad glavni junak ima problema već u prvoj minuti, iako znam da će na kraju biti dobro. Ne želim taj stres, pa radije gledam glupe filmove. Tako je i u sportu. Volio bih da bude više poštenja u sportu. Drago mi je da su uveli VAR na Svjetskom prvenstvu, da sudac ima pravo vratiti snimku. Žao mi je da nam je tako malo poštenja ostalo u životu - smatra.

Namjerno sve rjeđe nastupa jer si je, kaže, posložio život kako mu odgovara. Ne može više nakon dvije neprospavane noći izdržati i treću. Voli biti u ovom poslu, ali na način da radi koliko može.

- Zato sam i smanjio broj koncerta, 14 sam ih odbio ove godine. Ne bježim od obveza nego želim biti korektan prema publici, onome što smo dogovorili. Od toga živi 18 ljudi koji rade u mojoj firmi. Sebi ne moram dati ni plaću ni honorar, ali njima moram. Ulazim u 51. i vrijeme je za onu ‘ne živim da bi radio nego radim da bi živio’ - govori Zečić.

Uz glazbu njegova velika ljubav je vino koje sam proizvodi. Ništa mu nije ljepše nego dragim ljudima darovati bocu vlastita vina. Nit vodilja njegova života je biti dobar prema svima. Sebe smatra lošim čovjekom koji se silno trudi biti bolji.

- Ne može se samo sjediti i kritizirati a ne činiti ništa da svima bude bolje. Da bi se promijenio svijet, da bi ljudi bili bolji, prvo treba početi od sebe. Svakog dana treba se upitati ‘koje dobro danas nekome mogu učiniti’ - kaže Zečić. Trudi se, priča, živjeti baš tako; da svaki dan bude bolji i prema sebi i prema drugima.

- Ljudi često griješe, možda iz neznanja, a možda zato što nisu mogli ispuniti tuđa očekivanja. Svjesno ne griješim, pokušavam uvijek biti bolji nego što jesam. Vjerujem da nema toliko loših ljudi koje razgovorom i ljubavi ne možete okrenuti na dobro - zaključuje Zečić, koji nikad nije odbio ni jedan poziv u pomoć niti će, kaže, to učiniti.