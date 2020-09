'Voljela bih glumiti u hororima, Grubnićevu estetiku obožavam'

<p>Atraktivna pjevačica i spisateljica prije tri godine pobijedila je u četvrtoj sezoni showa “Tvoje lice zvuči poznato”, a ove se godine okušala u ulozi žirija. <strong>Nives Celzijus</strong> (38) uskoro se vraća na male ekrane u popularnom showu, koji se nastavlja ponovno emitirati na Novoj TV.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nives želi glumiti u hororcu</strong></p><p>- Transformacije zahtijevaju puno veći angažman. Pripreme su zahtjevnije i stresnije. Još ako si tremaroš, ni nastup ti nije baš najjednostavniji. Kod žirija je to puno opuštenije iako onda dolazi do ove problematike davanja nekog suda i ocjenjivanja, pogotovo kad su svi kandidati izvrsni ili podjednako dobri i kad ih praktički dijele nijanse... E onda smo mi članovi žirija u vrlo velikom problemu kako zapravo podijeliti bodove – kaže nam Nives o zahtjevnosti jedne i druge uloge u kojima se našla.</p><p>Nerijetki su i kritički komentari članova žirija naspram natjecatelja. Nives kaže kako pazi da kritike ipak budu konstruktivne te da ne povrijedi nikoga.</p><p>- Kandidati ulaskom u show prihvaćaju i spremni su na taj djelić kritike. Naravno, to su sve naši kolege i prijatelji koje jako volimo i poštujemo i samim time naše kritike su uglavnom uvijek konstruktivne. Tu su kako bi im pomogli da u idućoj točki, idućoj transformaciji, budu još bolji, još uspješniji. Naravno da uvijek pazimo da, ako je potrebno, kritike malo ‘upakiramo’ i upotrijebimo neki šaljiv ton. Međutim, evo, ova sezona je zaista toliko izvrsna da čak ni za to nema potrebe. Uglavnom mislim da stvarno u tim dobronamjernim kritikama jednostavno nema mjesta ljutnji – govori Celzijus. Ni privatno nije stroga, iako je neke stvari, priznaje atraktivna pjevačica, mogu izbaciti iz takta.</p><p>Mislim da strogost nije neka osobina kojom bi me ljudi opisivali. Eventualno možda djeca, ali samo u određenim trenucima. Mislim da sam puno više popustljiva nego stroga. Zapravo, miroljubiv sam tip, pa uvijek nastojim, ako ništa drugo, pronaći neki kompromis. Što se stvari koje me mogu izbaciti iz takta tiče, mislim da su to najviše lijenost i neurednost, kaže Nives.</p><p>Dok se natjecala u showu, najzabavnije joj je bilo transformirati se u Shakiru.</p><p>- Meni kao ženi najzabavnije su bile transformacije u neke izvođačice koje su mi i inače dojmljive. Mislim da nas sve uvijek interesira kako bismo izgledali kad bismo se nekim atributima i vizualnim dijelom maksimalno približili tim nekim savršenim ženama. Najteži dio bilo je zapravo samo usklađivanje privatnog života sa snimanjem, koje je dosta zahtjevno i zatrpano raznim obavezama i terminima – kaže pjevačica koja mami uzdahe mnoštva tipova.</p><p>Dok se natjecala u showu, najviše se zbližila s Ivanom Mišerić, a Dalibor Petko godinama joj je jedan od najboljih prijatelja i nerazdvojni su.</p><p>- Što se ove sezone tiče, nekako smo baš kompaktni, bliska sam zaista sa svima, od žirija i kandidata do voditelja. Tako da je baš neka lijepa, familijarna atmosfera – govori spisateljica.</p><p>Aktualni stilist u ovoj sezoni showa je <strong>Marko Grubnić</strong>. Nives kaže da u njega ima bezgranično povjerenje.</p><p>- Obožavam Marka i obožavam njegovu estetiku. Jako mi se sviđa njegova vizija mene i mislim da smo svi presretni što nam baš Marko osmišljava styling ove sezone. Dala sam mu slobodne ruke i potpuno vjerujem njegovim idejama i viziji. U čemu me nećete vidjeti? Pa kad je Marko u pitanju, onda me sigurno nećete vidjeti u lošoj odjevnoj kombinaciji – zaključila je Nives.</p><p>Dosad smo je viđali u nebrojeno mnogo uloga. Osim što pjeva, napisala je 2008. godine knjigu “Gola istina”, koja je postigla neviđeno zanimanje javnosti, a njoj donijela i nagradu Kiklop za Hit godine. Knjiga je prodana u 50.000 primjeraka, a do danas u gotovo 150.000 primjeraka. Nives trenutno piše svoju četvrtu knjigu. Neko vrijeme bila je i kolumnistica u njemačkom dnevnom listu Bild. Glumila je i u osječkom HNK u predstavi “Vitez slavonske ravni”, i to pjevačicu na dvoru grofa Pejačevića u doba Austro-Ugarske, oko čega se također podiglo dosta prašine. Ima li još nešto u čemu bi se voljela ostvariti, pitamo je.</p><p>- Velika želja mi je okušati se u nekoj filmskoj ulozi. Jednoj malo ozbiljnijoj i jednoj neozbiljnijoj, poput nekog horor filma – kaže Nives.</p><p>I za kraj nismo mogli izbjeći pitanje o ljubavnom životu jedne od najseksepilnijih Hrvatica iz javnog života. Nives je nedavno izjavila kako ima “simpatiju koja je uzvraćena”.</p><p>- Za sada mi je jako lijepo ovako, ali ako se i kad se razvije u nešto konkretnije, vjerujem da ćete saznati... – rekla je Nives.<br/> A kakav muškarac je može osvojiti?</p><p>- Osvajaju me empatični, tankoćutni, nježni muškarci s dozom skromnosti. Odbijaju me hvalisave osobe, lažljive osobe, one koje me pod svaku cijenu pokušavaju impresionirati. A posebno me odbijaju muškarci koji mi pokušavaju uskratiti moju slobodu – rekla nam je za kraj razgovora svestrana Nives, koju bismo, eto, za koju godinu mogli gledati u kinima. Širom Hrvatske i svijeta...</p>