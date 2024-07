Voljeli ste Serenu, Dana, Blair, Chucka i Natea? Evo što danas radi ekipa iz serije 'Tračerica'

Chace Crawford, američki glumac kojeg je proslavila uloga Natea Archibalda u teen seriji 'Tračerica', danas slavi 39. rođendan. Za glumcem su tada uzdisale mnoge djevojke, a nedavno je otkrio da je nije u vezi te da koristi aplikaciju za spojeve.

- Svi su mi rekli da to ne radim, ali jednu večer sam popio par pića i rekao: 'Ma, zašto ne' - poručio je nedavno, prenosi People. Dodao je kako aplikacija nije za sad imala učinka jer se nije dogovorio ni za jedan spoj te istaknuo da je teško pronaći nekoga.

- Jesam, romantičan sam - rekao je na pitanje voditeljice podcasta 'Call Her Daddy' i istaknuo da voli pripremati romantične večere. Crawford trenutno ima ulogu u seriji 'The Boys', a evo i gdje su ostali njegovi kolege iz popularne 'Tračerice' danas.

2022 Vanity Fair Oscar Party | Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Blake Lively kao Serena van der Woodsen

Blake Lively, poznata po ulozi Serene van der Woodsen, bila je jako zaposlena nakon što je serija završila te se pojavila u 'The Age of Adaline', 'The Shallows', 'A Simple Favor', 'The Rhythm Section'... A tik pred finale serije, Lively se udala i za glumca Ryana Reynoldsa i danas su roditelji četvero djece.

Osim po ulogama, i Blake i Ryan poznati su po zajedničkom zadirkivanju na društvenim mrežama. Također, Blake je bliska prijateljica s popularnom pjevačicom Taylor Swift te se često zajedno pojavljuju u javnosti.

NFL - Super Bowl LVIII - Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Penn Badgley kao Dan Humphrey

Penn Badgley glumio je u 'Tračerici' Dana Humphreyja, koji je bio zaljubljen u Serenu. I u pravom životu su Penn i Blake neko vrijeme bili zajedno. Danas je Penn poznat po jezivoj ulozi Joea Goldberga u Netflixovoj seriji 'You'.

A što se njegovog privatnog života tiče, Penn je oženjen s pjevačicom Domino Kirke, a 2020. dobili su svoje prvo dijete.

Dan zahvalnosti poznatima je izgovor da pretjeraju u hrani? | Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION

Leighton Meester kao Blair Waldorf

Blair Waldorf utjelovila je tada Leighton Meester, glumica i pjevačica koja je prije dvije godine snimala i film u Hrvatskoj! Radnja Netflixovog filma 'Weekend Away' odvija se u Splitu, a Meester je tada za strane medije otkrila kako joj je snimanje 'teško palo'.

- Prva dva tjedna sam provela uz cijelu obitelj u Hrvatskoj. Da nisu tada bili tamo, mislim da bih poludjela. Moja kći je otišla sa suprugom jer je on morao raditi u Americi. Bila sam odvojena od njih mjesec dana što je bilo najduže što smo ikada bili razdvojeni. To mi nije bilo okej. Nisam se osjećala dobro - rekla je prije dvije godine.

New York: Snimanje novih nastavaka serije Gossip Girl | Foto: Cau-Guerin/PRESS ASSOCIATION

Uz nju je glumio i Amar Bukvić, koji je za InMagazin rekao da je suradnja s Meester značila više njegovoj supruzi nego njemu.

- Ona je zbilja velika velika zvijezda, mi smo to baš vidjeli u Splitu kad bi je Amerikanci sreli. Ne bi mogli vjerovati da je vide, a Leighton je baš kako bi naši ljudi rekli raja i nema nikakve posebne zahtjeve. Svi smo imali isti tretman, sprijateljili smo se, ostali u kontaktu. Bila je nedavno u Zagrebu i javila se svima nama da se vidimo - ispričao je Amar tad.

Inače, Meester je u braku s Adamom Brodyjem, kojeg je proslavila uloga Setha Cohena u jednoj drugoj teen seriji, 'The O.C.', a zajedno imaju dvoje djece.

Poznati na premijeri filma "Shazam! Fury of The Gods" u Los Angelesu | Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com

Ed Westwick kao Chuck Bass

A što je s Chuckom Bassom? Ed Westwick i njegov kolega iz serije, Chace, prije par mjeseci objavili su zajedničku fotografiju, a obožavatelji su ostali oduševljeni!

Westwick, inače britanski glumac, nakon 'Tračerice' je glumio u par serija i filmova, a posljednji u kojem je bio, 'Deep Fear', izašao je 2023. godine.

Oko Westwicka se diglo puno prašine 2017. godine. Tada je policija u LA-u krenula istraživati optužbe protiv glumca. Nekoliko žena ga je optužilo za seksualni napad, a glumac je sve zanijekao. Godinu dana kasnije je sud odlučio odbaciti optužbe protiv njega jer nije bilo dovoljno dokaza.

GENNY Fashion at Show Milan Fashion Week 2024 | Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Ovih dana Westwick je objavio kako će se uskoro oženiti s glumicom Amy Jackson.

Taylor Momsen kao Jenny Humphrey

Taylor Momsen imala je samo 14 godina kada je utjelovila Jenny Humphrey, a napustila je seriju 2010. godine kako bi se bavila glazbom te je sa 17 godina postala pjevačica benda 'The Pretty Reckless'.

Foto: Universal Pictures/YouTube/Screenshot

Iako je Momsen proslavila uloga u filmu 'Kako je Grinč ukrao Božić' kada je bila dijete, no 'Tračerica' joj je također donijela puno slave.

Prije nekoliko mjeseci objavila je da će bend 'The Pretty Reckless' biti predgrupa na turneji benda AC/DC, a hoće li se vratiti glumi?

New York: Na ulicama New Yorka po?elo snimanje TV showa Gossip Girl | Foto: Antoine Cau

- Nikad ne kažem nikad, ali za sad nemam takve planove - poručila je 2022. godine.